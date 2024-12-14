Млинцева лазанья: нова версія класичного рецепту

Коли класичні рецепти отримують нове звучання, кулінарія перетворюється на мистецтво. Млинцева лазанья поєднує у собі тонкі, золотаві млинці, насичений м’ясний фарш і вершковий соус бешамель, які створюють гармонію смаку.
На сторінці fatmagulkitchen поділилися цікавим варіантом лазаньї, який точно здивує ваших близьких. У цій інтерпретації замість традиційного тіста використовуються тонкі млинці, що додає страві легкості та ніжності.
Інгредієнти
Для млинців:
- Молоко 1 склянка
- Яйце 1 шт.
- Борошно 1 склянка
- Сіль
Для соусу бешамель:
- Вершкове масло 2 ст. л
- Борошно 3 ст. л
- Молоко 3 склянки
- Сіль
- Мускатний горіх
- Чорний перець
Для начинки:
- Мʼясний фарш 400 г
- Олія 3–4 ст. л
- Цибуля 1 шт.
- Морква 1 шт.
- Сіль
- Червоний перець
- Кмин
- Томатна паста 2 ст. л
- Вода 1 склянка
Приготування
- У мисці змішайте молоко, яйце, борошно та сіль до отримання однорідного тіста.
- На розігрітій пательні змащеній олією випікайте тонкі млинці.
- На пательню влийте кілька ложок олії та обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості.
- Додайте фарш і обсмажуйте до готовності.
- Потім додайте натерту моркву, томатну пасту, спеції та ретельно перемішайте.
- Влийте склянку води та тушкуйте на слабкому вогні, доки начинка не стане соковитою та ароматною.
- У невеликій каструлі розтопіть вершкове масло, поступово додайте борошно, постійно помішуючи, щоб уникнути грудочок.
- Потім, тонкою цівкою, влийте молоко, продовжуючи помішувати, поки соус не загусне.
- Додайте сіль і мускатний горіх або перець для смаку.
- На дно форми для запікання викладіть млинець, зверху рівномірно розподіліть шар м’ясної начинки, а потім залийте невеликою кількістю соусу бешамель. Повторюйте шари, доки не використаєте всі млинці. Верхній шар залийте залишками соусу бешамель.
- Поставте лазанью у розігріту до 180°C духовку на 40 хвилин. За цей час страва отримає апетитну золотаву скоринку.
Поради:
- Після того, як лазанья буде готова, дайте їй трохи "відпочити" – це допоможе легше нарізати страву та розкриє її смак. Подавайте на стіл у поєднанні зі свіжим салатом або келихом улюбленого вина.
Ця страва прикрасить ваш сімейний обід і стане чудовим варіантом для святкового столу. Вона здивує гостей та неодмінно стане улюбленою стравою у вашій кулінарній колекції.
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