Млинцева лазанья: нова версія класичного рецепту

Коли класичні рецепти отримують нове звучання, кулінарія перетворюється на мистецтво. Млинцева лазанья поєднує у собі тонкі, золотаві млинці, насичений м’ясний фарш і вершковий соус бешамель, які створюють гармонію смаку.

На сторінці fatmagulkitchen поділилися цікавим варіантом лазаньї, який точно здивує ваших близьких. У цій інтерпретації замість традиційного тіста використовуються тонкі млинці, що додає страві легкості та ніжності.

Інгредієнти

Для млинців:

Молоко 1 склянка

Яйце 1 шт.

Борошно 1 склянка

Сіль

Для соусу бешамель:

Вершкове масло 2 ст. л

Борошно 3 ст. л

Молоко 3 склянки

Сіль

Мускатний горіх

Чорний перець

Для начинки:

Мʼясний фарш 400 г

Олія 3–4 ст. л

Цибуля 1 шт.

Морква 1 шт.

Сіль

Червоний перець

Кмин

Томатна паста 2 ст. л

Вода 1 склянка

Приготування

У мисці змішайте молоко, яйце, борошно та сіль до отримання однорідного тіста. На розігрітій пательні змащеній олією випікайте тонкі млинці. На пательню влийте кілька ложок олії та обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додайте фарш і обсмажуйте до готовності. Потім додайте натерту моркву, томатну пасту, спеції та ретельно перемішайте. Влийте склянку води та тушкуйте на слабкому вогні, доки начинка не стане соковитою та ароматною. У невеликій каструлі розтопіть вершкове масло, поступово додайте борошно, постійно помішуючи, щоб уникнути грудочок. Потім, тонкою цівкою, влийте молоко, продовжуючи помішувати, поки соус не загусне. Додайте сіль і мускатний горіх або перець для смаку. На дно форми для запікання викладіть млинець, зверху рівномірно розподіліть шар м’ясної начинки, а потім залийте невеликою кількістю соусу бешамель. Повторюйте шари, доки не використаєте всі млинці. Верхній шар залийте залишками соусу бешамель. Поставте лазанью у розігріту до 180°C духовку на 40 хвилин. За цей час страва отримає апетитну золотаву скоринку.

Поради:

Після того, як лазанья буде готова, дайте їй трохи "відпочити" – це допоможе легше нарізати страву та розкриє її смак. Подавайте на стіл у поєднанні зі свіжим салатом або келихом улюбленого вина.

Ця страва прикрасить ваш сімейний обід і стане чудовим варіантом для святкового столу. Вона здивує гостей та неодмінно стане улюбленою стравою у вашій кулінарній колекції.

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