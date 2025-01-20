Млинцеве поліно тирамісу: рецепт ніжного десерту

Створити вишуканий десерт, який здивує навіть найвибагливіших гурманів, набагато простіше, ніж ви думаєте. Млинцеве поліно тирамісу — це ніжна, вишукана страва, яка поєднує традиційний смак тирамісу з м’якістю млинців.

На сторінці on_est_gourmands поділилися простим рецептом. Цей десерт стане родзинкою будь-якого святкового столу чи просто приємним доповненням до чаювання з близькими. Рецепт розраховано на 6 персон.

Інгредієнти

Для млинців:

Молоко 500 г

Розчинна кава 4 г

Сіль ½ ч. л

Рідкий чи порошковий ванілін 1 ч. л

Яйця 4 шт.

Цукор 30 г

Борошно 190 г

Розтоплене вершкове масло 40 г

Для крему маскарпоне:

Маскарпоне 250 г

Холодні вершки 300 г

Цукор 80 г

Приготування

Підготовка млинців:

Почніть із приготування молочно-кавової суміші. Для цього розчиніть 4 г розчинної кави у теплому молоці та залиште його на кілька хвилин. У великій мисці змішайте борошно, сіль, цукор і ваніль. У центрі сухих інгредієнтів зробіть поглиблення та вбийте яйця. Почніть поступово змішувати, додаючи молоко невеликими порціями. Ретельно вимішуйте, щоб уникнути грудочок. Додайте розтоплене вершкове масло та ще раз добре перемішайте тісто. Випікайте млинці на гарячій пательні, змащеній тонким шаром олії. Обсмажуйте млинці лише з одного боку — це дозволить їм залишатися м’якими та еластичними. Для десерту вам знадобиться 6-8 млинців залежно від діаметра пательні. Викладіть млинці на тарілку, накрийте плівкою та дайте охолонути.

Приготування крему маскарпоне:

У чашу міксера додайте маскарпоне, холодні вершки та цукор. Збивайте на високій швидкості до отримання густого крему. Він має бути однорідним, але не перебитим. Відкладіть чверть крему для фінального оздоблення млинцевого поліна.

Збірка десерту:

Викладайте млинці один за одним, але прикриваючи половину попереднього, ніби вони дещо зʼїхали, щедро змащуючи кожен шар кремом. Потім згорніть їх у рулет, який стане основою вашого поліна. Залишеним кремом обмастіть поверхню рулету. Посипте десерт несолодким какао для традиційного вигляду тирамісу.

Останні штрихи:

Поставте готове поліно у холодильник мінімум на 3 години. Це дозволить крему застигнути. Перед подачею наріжте десерт порційними шматками. Подавати можна як окрему страву або у доповнення до чашечки запашної кави.

Поради:

Використовуйте якісні інгредієнти: свіже молоко, натуральну ваніль та вершковий маскарпоне.

Щоб уникнути грудочок у тісті, просійте борошно перед приготуванням.

Якщо крем здається надто густим, додайте ложку вершків і ще раз збийте.

#marquerepere #recette #collaboration #leclerc ♬ Somewhere in My Memory - Edmund Bagnell @on_est_gourmands Bûche de Crêpes façon Tiramisu Une bûche en toute simplicité et tellement bonne à moins de 1€ par personne avec les produits Marque Repère de @E.Leclerc . Pour 6 personnes Pour l'appareil à Crêpes : 500g de lait entier à température ambiante 4g de café soluble 1/2 càc de sel 1càc de vanille liquide ou en poudre 4 œufs 30g de sucre 190g de farine 40g de beurre fondu Commencer par mélanger le café soluble avec le lait entier, réserver. Dans un saladier verser la farine, le sel, le sucre et la vanille. Faire un puit, ajouter les œufs et mélanger progressivement. Quand le mélange devient épais ajouter le lait petit à petit. Ajouter le beurre fondu et bien mélanger. Faire cuire les crêpes dans une poêle chaude d'un côté seulement pour les garder moelleuse. Vous aurez besoin de 6 à 8 crêpes pour la recette (selon la taille de votre poêle). Couvrir et laisser refroidir. La crème au mascarpone : 250g de mascarpone 300g de crème entière froide 80g de sucre Dans le bol d'un batteur verser tous les ingrédients et fouetter jusqu’à l'obtention d'une crème lisse et onctueuse. Retirer un quart de la crème et réserver pour plus tard pour décorer la bûche. Monter les crêpes avec la crème (voir vidéo) Pocher le restant de la crème sur le dessus de la bûche, réserver et saupoudrer de cacao non sucré. Réserver au frais minimum 3hr avant de découper. #noel

Млинцеве поліно тирамісу — це ідеальний десерт для тих, хто цінує ніжні текстури та гармонійне поєднання смаків. Спробуйте цей рецепт і він обов’язково стане вашим улюбленим.

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