Млинці: три найкращі рецепти на молоці, кефірі та сироватці

Млинці – головна страва масляного тижня.
Сьогодні ми пропонуємо вам кілька рецептів. Вибирайте будь-який і печіть млинці. Подавайте їх, виклавши стосом на велике блюдо. Окремо подайте вершкове масло, сметану, мед, варення, ікру. Крім того, приготуйте млинці з начинкою, гарно для неї підійдуть присолений або підсолоджений сир, фрукти, ягоди, гриби та мак. Однак пам'ятайте, що на Масляну вже не можна подавати млинці з печінкою або з м'ясною начинкою.
Млинці на молоці
Інгредієнти:
- 0,5 л молока
- 200 г борошна
- 2 яйця
- 2 столові ложки олії
- 1 столова ложка цукру
- 2 чайні ложки розпушувача
- сіль
Приготування
Яйця збити з сіллю та цукром, після чого влити олію та молоко і добре вимішати. Потім поступово всипати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати до отримання однорідного рідкого тіста без грудочок і дати йому постояти 30 хвилин. Випікати млинці на розпеченій сковороді з обох боків до золотистого рум'янцю.
Млинці на кефірі
Інгредієнти:
- 2 склянки кефіру
- 2 склянки борошна
- 1 склянка води
- 2 яйця
- 3 столові ложки цукру
- 2 столові ложки олії
- 0,5 чайної ложки соди
- сіль
Приготування
Яйця розтерти з цукром і сіллю, влити кефір, всипати просіяне борошно і злегка збити віночком. Воду закип'ятити, розвести в ній соду, влити гарячу суміш у тісто, добре вимішати, додати олію, ще раз перемішати, дати відпочити 15-20 хвилин і випікати млинці.
Млинці на сироватці
Інгредієнти:
- 0,5 л сироватки
- 200 г борошна
- 2 яйця
- 3 столові ложки олії
- 1 столова ложка цукру
- 0,5 чайної ложки соди
- сіль
Приготування
Яйця збити із сіллю та цукром. Соду додати в підігріту сироватку і добре розмішати. З'єднати сироватку зі збитими яйцями, додати просіяне борошно і перемішати до отримання однорідної маси. У підготовлене тісто влити олію, вимішати, дати відпочити 15-20 хвилин і випікати млинці.
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