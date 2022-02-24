Млинці: три найкращі рецепти на молоці, кефірі та сироватці

Млинці – головна страва масляного тижня.

Сьогодні ми пропонуємо вам кілька рецептів. Вибирайте будь-який і печіть млинці. Подавайте їх, виклавши стосом на велике блюдо. Окремо подайте вершкове масло, сметану, мед, варення, ікру. Крім того, приготуйте млинці з начинкою, гарно для неї підійдуть присолений або підсолоджений сир, фрукти, ягоди, гриби та мак. Однак пам'ятайте, що на Масляну вже не можна подавати млинці з печінкою або з м'ясною начинкою.

Млинці на молоці

Інгредієнти:

0,5 л молока

200 г борошна

2 яйця

2 столові ложки олії

1 столова ложка цукру

2 чайні ложки розпушувача

сіль

Приготування

Яйця збити з сіллю та цукром, після чого влити олію та молоко і добре вимішати. Потім поступово всипати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати до отримання однорідного рідкого тіста без грудочок і дати йому постояти 30 хвилин. Випікати млинці на розпеченій сковороді з обох боків до золотистого рум'янцю.

Млинці на кефірі

Інгредієнти:

2 склянки кефіру

2 склянки борошна

1 склянка води

2 яйця

3 столові ложки цукру

2 столові ложки олії

0,5 чайної ложки соди

сіль

Приготування

Яйця розтерти з цукром і сіллю, влити кефір, всипати просіяне борошно і злегка збити віночком. Воду закип'ятити, розвести в ній соду, влити гарячу суміш у тісто, добре вимішати, додати олію, ще раз перемішати, дати відпочити 15-20 хвилин і випікати млинці.

Млинці на сироватці

Інгредієнти:

0,5 л сироватки

200 г борошна

2 яйця

3 столові ложки олії

1 столова ложка цукру

0,5 чайної ложки соди

сіль

Приготування

Яйця збити із сіллю та цукром. Соду додати в підігріту сироватку і добре розмішати. З'єднати сироватку зі збитими яйцями, додати просіяне борошно і перемішати до отримання однорідної маси. У підготовлене тісто влити олію, вимішати, дати відпочити 15-20 хвилин і випікати млинці.

Читайте також: