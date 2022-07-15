Млинці у вогні: як приготувати та підпалити класичні креп сюзет в апельсиновому соусі

Французька кухня — це не тільки смачні страви, а й ефектне подавання.

Млинці кріп сюзет — це класика французької кухні. Вони подаються з апельсиновим соусом та фламбе. Фламбування — це процес, коли страва поливається алкоголем, що горить.

Складники:

Для млинців

110 г борошна

дрібка солі

2 яйця

250-290 мл молока

олія для смаження

Для апельсинового соусу

80 г несолоного вершкового масла

40 г цукрової пудри

цедра та сік 1 середнього апельсину

3 скл. апельсинового лікеру

коньяк для фламбе

Приготування

Млинці

Просійте борошно і сіль у миску середнього розміру, зробіть поглиблення в центрі і додайте 2 яйця. Повільно перемішуючи, починайте втягувати борошно з країв. Коли суміш стане занадто густою для змішування, почніть поступово додавати молоко, щоб запобігти утворенню грудочок, охолодіть тісто, доки ви не будете готові робити млинці.

Випікайте їх і тримайте теплими, поки робите соус.

Соус

Розтопіть вершкове масло в тій самій сковороді, а потім додайте цукор, цедру і сік, а також апельсиновий лікер. Нагрівайте 1 хвилину.

Згорніть млинці "віялом" і додайте гаряче апельсинове масло. Добре змастіть ним та обережно нагрійте.

Фламбе

Фото: Credits

Якщо ви хочете підпалити, налийте коньяк у металевий ківш та обережно нагрійте над полум'ям. Злегка нахиліть, щоб він спалахнув, а потім акуратно вилийте алкоголь, що горить, на млинці.

Подавати негайно!