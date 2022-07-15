Млинці у вогні: як приготувати та підпалити класичні креп сюзет в апельсиновому соусі

Французька кухня — це не тільки смачні страви, а й ефектне подавання.
Млинці кріп сюзет — це класика французької кухні. Вони подаються з апельсиновим соусом та фламбе. Фламбування — це процес, коли страва поливається алкоголем, що горить.
Складники:
Для млинців
- 110 г борошна
- дрібка солі
- 2 яйця
- 250-290 мл молока
- олія для смаження
Для апельсинового соусу
- 80 г несолоного вершкового масла
- 40 г цукрової пудри
- цедра та сік 1 середнього апельсину
- 3 скл. апельсинового лікеру
- коньяк для фламбе
Приготування
Млинці
Просійте борошно і сіль у миску середнього розміру, зробіть поглиблення в центрі і додайте 2 яйця. Повільно перемішуючи, починайте втягувати борошно з країв. Коли суміш стане занадто густою для змішування, почніть поступово додавати молоко, щоб запобігти утворенню грудочок, охолодіть тісто, доки ви не будете готові робити млинці.
Випікайте їх і тримайте теплими, поки робите соус.
Соус
Розтопіть вершкове масло в тій самій сковороді, а потім додайте цукор, цедру і сік, а також апельсиновий лікер. Нагрівайте 1 хвилину.
Згорніть млинці "віялом" і додайте гаряче апельсинове масло. Добре змастіть ним та обережно нагрійте.
Фламбе
Якщо ви хочете підпалити, налийте коньяк у металевий ківш та обережно нагрійте над полум'ям. Злегка нахиліть, щоб він спалахнув, а потім акуратно вилийте алкоголь, що горить, на млинці.
Подавати негайно!