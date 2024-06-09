Млинці з помідорами та сиром: рецепт для сніданку

Для млинців із помідорами та сиром обов'язково приготуйте соус зі сметани зі свіжим огірком та зеленню. Така страва чудово підійде для любителів здорового харчування.
Для приготування знадобляться звичайні продукти: яйця, молоко, борошно, помідори, сир та зелень.
Інгредієнти
- борошно
- 1 скл.
- яйце
- 5 шт.
- молоко
- 1 скл.
- помідори
- 2 шт.
- сир твердий
- 80 г
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень
- олія
- огірок свіжий
- 1 шт.
- сметана
- 3 ст. л.
- часник
- 1 шт.
- зелень
- сіль
- Помідори та зелень промийте під проточною водою. Помідори дрібно наріжте на кубики, а зелень дрібно подрібніть.
- Твердий сир натріть на дрібній тертці.
- У мисці збийте яйця. Всипте борошно, влийте молоко і добре перемішайте віничком, щоб не було грудочок. Додайте помідори, зелень, перець та сіль.
- На сковороді розігрійте трохи олії. Налийте в сковороду ополоник тіста і смажте млинець із двох боків до рум'яності. Пересипте сиром і складіть навпіл. Обсмажте ще одну хвилину та зніміть з вогню. Так само обсмажте інші млинці.
- Для соусу: огірок натріть на середній тертці, додайте сметану, часник, пропущений через прес, дрібно нарізану зелень та сіль. Перемішайте.
Поради:
Млинці можна подавати зі сметаною або з будь-яким соусом.
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