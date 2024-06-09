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Млинці з помідорами та сиром: рецепт для сніданку

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
168 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
138
Час на прочитання
1 хв
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Млинці з помідорами та сиром: рецепт для сніданку

Млинці з помідорами та сиром / Фото: Credits

Для млинців із помідорами та сиром обов'язково приготуйте соус зі сметани зі свіжим огірком та зеленню. Така страва чудово підійде для любителів здорового харчування.

Для приготування знадобляться звичайні продукти: яйця, молоко, борошно, помідори, сир та зелень.

Інгредієнти

борошно
1 скл.
яйце
5 шт.
молоко
1 скл.
помідори
2 шт.
сир твердий
80 г
перець чорний мелений
сіль
зелень
олія
огірок свіжий
1 шт.
сметана
3 ст. л.
часник
1 шт.
зелень
сіль
  1. Помідори та зелень промийте під проточною водою. Помідори дрібно наріжте на кубики, а зелень дрібно подрібніть.
  2. Твердий сир натріть на дрібній тертці.
  3. У мисці збийте яйця. Всипте борошно, влийте молоко і добре перемішайте віничком, щоб не було грудочок. Додайте помідори, зелень, перець та сіль.
  4. На сковороді розігрійте трохи олії. Налийте в сковороду ополоник тіста і смажте млинець із двох боків до рум'яності. Пересипте сиром і складіть навпіл. Обсмажте ще одну хвилину та зніміть з вогню. Так само обсмажте інші млинці.
  5. Для соусу: огірок натріть на середній тертці, додайте сметану, часник, пропущений через прес, дрібно нарізану зелень та сіль. Перемішайте.

Поради:

Млинці можна подавати зі сметаною або з будь-яким соусом.

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