Млинці з рибою, огірком та вершковим сиром: цікавий рецепт 

Млинці — універсальна страва, яку можна подавати як у солодкому, так і у солоному варіанті. Якщо ви шукаєте легку, але водночас вишукану закуску, то млинці з рибою, огірком та вершковим сиром — ідеальний вибір.

Ця страва має естетичний вигляд на столі та неперевершений смак. Вона чудово підійде як для святкового застілля, так і для сімейної вечері. А про рецепт розповіли на сторінці katherine.nari.

Інгредієнти Борошно 130 г Яйця 2 шт. Молоко 330 мл Сіль Цукор Соняшникова олія 2 ст. л Свіжий огірок 1 шт. Слабосолона сьомга 240 г Вершковий сир 300 г

Приготування

Щоб млинці вийшли ніжними та еластичними, дотримуйтеся правильної послідовності приготування тіста. У мисці збийте яйця з соняшниковою олією, сіллю та цукром. Потім поступово просійте борошно та влийте приблизно 100 мл молока. Ретельно перемішайте, щоб не залишилося грудочок. Після цього додайте решту молока та продовжуйте вимішувати тісто до однорідної консистенції. Розігрійте пательню на середньому вогні. Додайте невелику кількість вершкового масла для смаження. Виливайте тісто тонким шаром, рівномірно розподіляйте його по пательні. Випікайте млинці з обох боків до золотистого кольору. Викладіть їх на тарілку та дайте трохи охолонути. Огірок наріжте дрібними кубиками. Слабосолону сьомгу також подрібніть невеликими шматочками. Вершковий сир добре перемішайте, щоб він мав кремову текстуру. Змастіть кожен млинець вершковим сиром, розподіліть його рівномірним шаром. Викладіть зверху шматочки риби та огірка. Акуратно загорніть млинець у щільну трубочку. Потім наріжте його на порційні шматочки.

Подавати такі млинці можна як закуску чи легку страву. Вони чудово поєднуються зі свіжою зеленню, лимоном або червоною ікрою. Якщо хочете надати страві додаткового аромату, можна додати до начинки трохи подрібненого кропу чи зеленої цибулі.

Цей рецепт стане вашою візитною карткою на святкових столах та родинних посиденьках. Насолоджуйтеся смаком і дивуйте близьких своїми кулінарними талантами.

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