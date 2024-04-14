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Млинці заварні на кефірі: рецепт із секретом

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
186 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
362
Час на прочитання
1 хв
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Млинці заварні на кефірі: рецепт із секретом

Млинці заварні на кефірі / Фото: Credits

Заварні млинці виходять тонкими й ніжними, а секрет приготування полягає в тому, що в тісто додається окріп.

Млинці подавайте зі сметаною, джемом або загорніть у них будь-яку начинку. Вони добре відстають від сковорідки та легко перевертаються.

Інгредієнти

борошно
300 г
кефір
500 мл
яйце
2 шт.
вода (окріп)
250 мл
сода
0,5 ч. л.
цукор
2 ст. л.
сіль
0,5 ч. л.
олія
  1. Збийте віничком яйця, цукор і сіль. Додайте кефір та перемішайте.
  2. В кип'ячену воду всипте соду та перемішайте. До цієї маси поступово, швидко й ретельно перемішуючи, додайте олію та просіяне борошно. З'єднайте з кефірною масою, знову все перемішайте.
  3. На розпечену сковороду, змащену олією, розподіляйте тонкий шар тіста та обсмажуйте млинці на середньому вогні до золотавого кольору з обох боків.

Поради:

  • Сковорідку можна змастити лише перед приготуванням першого млинця (все залежить від вашої сковороди).
  • Інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  • Кефір використовуйте будь-якої жирності.

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