Млинці заварні на кефірі: рецепт із секретом

Заварні млинці виходять тонкими й ніжними, а секрет приготування полягає в тому, що в тісто додається окріп.

Млинці подавайте зі сметаною, джемом або загорніть у них будь-яку начинку. Вони добре відстають від сковорідки та легко перевертаються.

Інгредієнти борошно 300 г кефір 500 мл яйце 2 шт. вода (окріп) 250 мл сода 0,5 ч. л. цукор 2 ст. л. сіль 0,5 ч. л. олія

Збийте віничком яйця, цукор і сіль. Додайте кефір та перемішайте. В кип'ячену воду всипте соду та перемішайте. До цієї маси поступово, швидко й ретельно перемішуючи, додайте олію та просіяне борошно. З'єднайте з кефірною масою, знову все перемішайте. На розпечену сковороду, змащену олією, розподіляйте тонкий шар тіста та обсмажуйте млинці на середньому вогні до золотавого кольору з обох боків.

Поради:

Сковорідку можна змастити лише перед приготуванням першого млинця (все залежить від вашої сковороди).

Інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Кефір використовуйте будь-якої жирності.

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