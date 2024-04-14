Млинці заварні на кефірі: рецепт із секретом

Заварні млинці виходять тонкими й ніжними, а секрет приготування полягає в тому, що в тісто додається окріп.
Млинці подавайте зі сметаною, джемом або загорніть у них будь-яку начинку. Вони добре відстають від сковорідки та легко перевертаються.
Інгредієнти
- борошно
- 300 г
- кефір
- 500 мл
- яйце
- 2 шт.
- вода (окріп)
- 250 мл
- сода
- 0,5 ч. л.
- цукор
- 2 ст. л.
- сіль
- 0,5 ч. л.
- олія
- Збийте віничком яйця, цукор і сіль. Додайте кефір та перемішайте.
- В кип'ячену воду всипте соду та перемішайте. До цієї маси поступово, швидко й ретельно перемішуючи, додайте олію та просіяне борошно. З'єднайте з кефірною масою, знову все перемішайте.
- На розпечену сковороду, змащену олією, розподіляйте тонкий шар тіста та обсмажуйте млинці на середньому вогні до золотавого кольору з обох боків.
Поради:
- Сковорідку можна змастити лише перед приготуванням першого млинця (все залежить від вашої сковороди).
- Інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Кефір використовуйте будь-якої жирності.
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