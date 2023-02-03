Млинці заварні на молоці: рецепт для сніданку

Ідеальні млинці, що виходять завжди, навіть у тих, хто їх ніколи не готував. У них легко можна загорнути будь-яку начинку.

Заварні млинці на молоці та окропі виходять ніжними та повітряними.

Складники

молоко – 2 склянки (250 мл);

окріп – 1 склянка;

борошно – 2 склянки;

яйця – 3 шт.;

олія – 2 столові ложки;

цукор – 2 столові ложки;

сіль — 0,5 чайної ложки.

Приготування

Збийте яйця з сіллю і цукром, влийте молоко і всипте просіяне борошно. Розмішуючи, поступово вливайте окріп, додайте олію. Тісто має вийти досить рідким. Потім добре нагрійте сковороду і змастіть її злегка олією. Влийте невелику кількість тіста на середину і, нахиляючи сковороду, розподіліть його у вигляді кола. Випікайте із двох боків до золотистого кольору.

Поради

Всі продукти повинні бути кімнатної температури.

Якщо сковорода у вас хороша та млинці не прилипають, достатньо одного разу змастити сковороду.

Млинці випікайте одразу, як приготували тісто.

Читайте також: