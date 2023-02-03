Млинці заварні на молоці: рецепт для сніданку

Ідеальні млинці, що виходять завжди, навіть у тих, хто їх ніколи не готував. У них легко можна загорнути будь-яку начинку.
Заварні млинці на молоці та окропі виходять ніжними та повітряними.
Складники
- молоко – 2 склянки (250 мл);
- окріп – 1 склянка;
- борошно – 2 склянки;
- яйця – 3 шт.;
- олія – 2 столові ложки;
- цукор – 2 столові ложки;
- сіль — 0,5 чайної ложки.
Приготування
Збийте яйця з сіллю і цукром, влийте молоко і всипте просіяне борошно. Розмішуючи, поступово вливайте окріп, додайте олію. Тісто має вийти досить рідким. Потім добре нагрійте сковороду і змастіть її злегка олією. Влийте невелику кількість тіста на середину і, нахиляючи сковороду, розподіліть його у вигляді кола. Випікайте із двох боків до золотистого кольору.
Поради
- Всі продукти повинні бути кімнатної температури.
- Якщо сковорода у вас хороша та млинці не прилипають, достатньо одного разу змастити сковороду.
- Млинці випікайте одразу, як приготували тісто.
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