Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Млинці заварні на молоці: рецепт для сніданку

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
174
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Млинці заварні на молоці: рецепт для сніданку

Фото: Credits

Ідеальні млинці, що виходять завжди, навіть у тих, хто їх ніколи не готував. У них легко можна загорнути будь-яку начинку.

Заварні млинці на молоці та окропі виходять ніжними та повітряними.

Складники

  • молоко – 2 склянки (250 мл);
  • окріп – 1 склянка;
  • борошно – 2 склянки;
  • яйця – 3 шт.;
  • олія – 2 столові ложки;
  • цукор – 2 столові ложки;
  • сіль — 0,5 чайної ложки.

Приготування

Збийте яйця з сіллю і цукром, влийте молоко і всипте просіяне борошно. Розмішуючи, поступово вливайте окріп, додайте олію. Тісто має вийти досить рідким. Потім добре нагрійте сковороду і змастіть її злегка олією. Влийте невелику кількість тіста на середину і, нахиляючи сковороду, розподіліть його у вигляді кола. Випікайте із двох боків до золотистого кольору.

Поради

  • Всі продукти повинні бути кімнатної температури.
  • Якщо сковорода у вас хороша та млинці не прилипають, достатньо одного разу змастити сковороду.
  • Млинці випікайте одразу, як приготували тісто.

Читайте також:

Рецепт млинцевих мішечків з куркою та грибами

Рецепт млинцевих мішечків з куркою та грибами

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
174
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація