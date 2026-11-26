Млинцевий Тирамісу instagram.com_mil_alexx / © Instagram

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Про рецепт апетитного млинцевого торта тирамісу розповіли на сторінці mil_alexx. Його головна перевага — знайомий смак у новому форматі. Замість традиційних бісквітних шарів — тоненькі шоколадні млинці, які щедро прошаровують ніжним кавовим кремом. Приготування займе близько 30–40 хв, а потім десерту потрібно лише трохи часу у холодильнику, щоб стати ще смачнішим.

Млинцевий Тирамісу instagram.com_mil_alexx / © Instagram

Інгредієнти

Для млинців

тепле молоко — 500 мл

борошно — 175 г

какао — 25 г

яйця — 2 шт.

цукор — 1 ст. л

сіль — дрібка

кава — 30 мл (або 10 г розчинної кави)

олія — 1 ст. л

Для крему

маскарпоне — 250 г

цукрова пудра — 120 г

ванільний цукор — 15 г

холодні вершки — 500 г

кава — 30 мл

Млинцевий Тирамісу instagram.com_mil_alexx / © Instagram

Приготування

У великій мисці змішайте тепле молоко, борошно, яйця, какао, цукор, сіль, каву та олію. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції, щоб не залишилося грудочок. Залиште тісто на 10 хв. На добре розігрітій сковороді приготуйте тонкі шоколадні млинці. Із зазначеної кількості інгредієнтів має вийти приблизно 12–14 штук. Змішайте маскарпоне, цукрову пудру, каву та ванільний цукор. Перемішайте до однорідності. Холодні вершки збийте міксером до пишної консистенції. Обережно додайте суміш із маскарпоне та перемішайте до ніжного крему. Викладайте млинці одне на один, щедро змащуйте кожен шар кремом. Верхній шар також покрийте кремом і присипте какао. Поставте торт у холодильник на 3–4 години, щоб шари просочилися, а крем добре стабілізувався.

Млинцевий торт тирамісу — чудова ідея для тих, хто хоче здивувати близьких красивим десертом без складних кулінарних технік. Він поєднує ніжність вершкового крему, насичений шоколадний смак і легку кавову гіркуватість. Подавайте охолодженим, нарізайте на порційні шматочки та готуйтеся до компліментів.

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