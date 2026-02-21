ТСН у соціальних мережах

Рецепти
39
1 хв

Млинці гречані на молоці — оригінальний рецепт

Млинці гречані на молоці — це ідеальний, корисний сніданок. Гречка надає млинцям насиченого смаку та робить їх поживнішими.

Катерина Труш
30 хвилин
159 ккал
Млинці гречані

Млинці гречані / © Credits

Подайте з гречаним медом, із солоною рибою, сирним сиром або сметаною.

Інгредієнти

борошно гречане
150 г
яйця курячі
2 шт
молоко
250 г
вода
130 мл
вершкове масло
1,5 ст. л.
цукор
1 ст. л.
сіль
щіпка
рослинна олія

Приготування

  1. У мисці з’єднайте яйця, цукор, сіль і збийте до легкої піни.

  2. Влийте молоко, воду, розтоплене вершкове масло, всипте просіяне гречане борошно та перемішайте до однорідного стану.

  3. Дайте тісту постояти за кімнатної температури 20-30 хв. Якщо тісто сильно загусло, розбавте його ще молоком.

  4. Сковороду добре розігрійте, змастіть олією та смажте млинці на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.

Поради

  • Якщо млинці не прилипають до пательні, змащувати олією перед кожним млинцем не обов’язково.

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

39
Наступна публікація

