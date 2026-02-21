- Дата публікації
Рецепти
- Рецепти
Млинці гречані на молоці — оригінальний рецепт
Млинці гречані на молоці — це ідеальний, корисний сніданок. Гречка надає млинцям насиченого смаку та робить їх поживнішими.
Подайте з гречаним медом, із солоною рибою, сирним сиром або сметаною.
Інгредієнти
- борошно гречане
- 150 г
- яйця курячі
- 2 шт
- молоко
- 250 г
- вода
- 130 мл
- вершкове масло
- 1,5 ст. л.
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- щіпка
- рослинна олія
Приготування
У мисці з’єднайте яйця, цукор, сіль і збийте до легкої піни.
Влийте молоко, воду, розтоплене вершкове масло, всипте просіяне гречане борошно та перемішайте до однорідного стану.
Дайте тісту постояти за кімнатної температури 20-30 хв. Якщо тісто сильно загусло, розбавте його ще молоком.
Сковороду добре розігрійте, змастіть олією та смажте млинці на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.
Поради
Якщо млинці не прилипають до пательні, змащувати олією перед кожним млинцем не обов’язково.
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.