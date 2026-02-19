ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Млинці на манці та молоці без борошна — рецепт ніжної страви

Особливість приготування млинців у тому, що готуються вони на манці та молоці без борошна.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Млинці

Млинці / © Credits

Млинці виходять м’які, ніжні, не рвуться та не прилипають до сковороди.

Інгредієнти

манна крупа
160 г
яйця курячі
2 шт.
молоко
600 мл
крохмаль
1 ст. л.
цукор
60 г
ванільний цукор
10 г
олія
2 ст. л. + (для змащування сковороди)
сіль
щіпка

Приготування

  1. У мисці збийте яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю.

  2. Влийте половину молока, продовжуйте збивати, всипте манну крупу та крохмаль, потім влийте другу половину молока, олію та все добре перемішайте, залиште на 10-15 хв, щоб манка встигла набрякнути.

  3. Розігрійте сковороду, змастіть олією, налийте на сковороду тісто та круговими рухами розподіліть його по всій поверхні.

  4. Смажте млинці з двох боків до золотистого кольору.

Поради

  • Усі інгредієнти використовуйте кімнатної температури.

  • Крохмаль використовуйте будь-який.

