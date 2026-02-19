- Дата публікації
Млинці на манці та молоці без борошна — рецепт ніжної страви
Особливість приготування млинців у тому, що готуються вони на манці та молоці без борошна.
Млинці виходять м’які, ніжні, не рвуться та не прилипають до сковороди.
Інгредієнти
- манна крупа
- 160 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- молоко
- 600 мл
- крохмаль
- 1 ст. л.
- цукор
- 60 г
- ванільний цукор
- 10 г
- олія
- 2 ст. л. + (для змащування сковороди)
- сіль
- щіпка
Приготування
У мисці збийте яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю.
Влийте половину молока, продовжуйте збивати, всипте манну крупу та крохмаль, потім влийте другу половину молока, олію та все добре перемішайте, залиште на 10-15 хв, щоб манка встигла набрякнути.
Розігрійте сковороду, змастіть олією, налийте на сковороду тісто та круговими рухами розподіліть його по всій поверхні.
Смажте млинці з двох боків до золотистого кольору.
Поради
Усі інгредієнти використовуйте кімнатної температури.
Крохмаль використовуйте будь-який.