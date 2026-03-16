Млинці з червоного вина

Млинці — одна з тих страв, яка ніколи не виходить із моди. Їх готують у різних країнах світу, від французьких крепів до американських панкейків. Але інколи навіть у класичні рецепти варто додати трохи творчості.

Один із таких гастрономічних експериментів — млинці на червоному вині, про рецепт яких розповіли на сторінці TastyStories. Алкоголь під час смаження частково випаровується, залишається легкий фруктовий аромат і красивий винний відтінок. У результаті виходить страва, яка має ефектний вигляд і смакує не менш цікаво. Такі млинці можуть стати чудовою закускою до вечірки, романтичної вечері чи просто незвичайного сімейного сніданку.

Інгредієнти червоне вино 650 мл яйця 2 шт. олія 2 ст. л борошно 260–300 г

Приготування

У великій мисці з’єднайте червоне вино, яйця та олію. Добре перемішайте інгредієнти вінчиком до однорідної консистенції. Поступово всипайте борошно та постійно помішуйте тісто вінчиком. Це допоможе уникнути грудочок. Готове тісто повинно нагадувати рідкий йогурт, саме така текстура ідеально підходить для тонких млинців. Найкраще використовувати антипригарну сковорідку. Перший млинець можна посмажити на невеликій кількості олії чи масла гхі. Після цього додатковий жир зазвичай уже не потрібен. Налийте тонкий шар тіста на розігріту сковорідку та готуйте на середньому вогні. Цікава особливість цього рецепта — млинці можна не перевертати. Тоді одна сторона залишиться насиченого винного кольору.

Подавання

Такі млинці можна подавати як у солодкому, так і в солоному варіанті. Проте особливо вдало вони поєднуються з делікатними інгредієнтами. Найпопулярніші варіанти:

крем-сир

слабосолона червона риба

вершковий сир із зеленню

м’який сир із медом

ягідний соус

Для красивого подавання млинці можна скрутити у маленькі рулети чи равлики.

Млинці з червоного вина — приклад того, як простий рецепт можна перетворити на гастрономічну родзинку. Вони мають незвичний вигляд, делікатний аромат і чудово поєднуються з різними начинками.