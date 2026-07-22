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Млинці з грибами: рецепт смачної домашньої страви
Млинці — одна з тих універсальних страв, які легко змінюються залежно від настрою та сезону. Солодкі чи солоні, прості чи з багатою начинкою, вони завжди залишаються символом домашнього тепла.
Є страви, які зникають зі столу першими — ще до того, як гості встигнуть запитати рецепт. На сторінці Katarina_cooks розповіли саме про такий варіант — тонкі золотисті млинці з ніжною грибною начинкою, вершковим соусним відтінком і сирною скоринкою. Це класика, яка ідеально підходить для сімейного обіду, затишної вечері чи святкового столу.
Інгредієнти
Для начинки
гриби — 750 г
цибуля — 400 г
рослинна олія — 30 г
вершкове масло — 20 г
сіль — ½ ч. л
чорний перець — ¼ ч. л
борошно — 1 ст. л
молоко — 150 г
твердий сир — 180 г
Для тіста
молоко — 500 г
борошно — 300 г
яйця — 2 шт.
сіль — ¼ ч. л
цукор — 2 ст. л
рослинна олія — 30 г
Приготування
Спочатку гриби та цибулю дрібно нарізають і обсмажують разом до повного випаровування зайвої рідини. Саме цей етап допомагає розкрити насичений грибний аромат.
Далі додають ложку борошна, вливають молоко, кладуть вершкове масло, спеції та натертий сир. У результаті виходить густа, ніжна та кремова начинка, яка ідеально тримається всередині млинця.
Для тіста яйця збивають із цукром і сіллю, додають молоко та борошно, після чого вмішують рослинну олію.
Важливий маленький секрет — залишити тісто відпочити приблизно на 10 хв. Завдяки цьому млинці виходять еластичними, тонкими та зручними для загортання.
Після цього їх обсмажують на сковороді до красивого золотистого кольору з обох боків.
Коли млинці та начинка готові, починається найприємніший етап. У центр кожного млинця викладають грибну масу, загортають його конвертом і ще раз підрум’янюють на сковороді. Так млинці отримують апетитну скоринку зовні, а всередині залишається ніжна сирно-грибна начинка.
Подавати їх найкраще гарячими, зі сметаною чи свіжою зеленню. Виходить ситна, ароматна та по-справжньому домашня страва.
Млинці з грибами — це рецепт, який легко стає сімейним фаворитом. У ньому є все, що ми любимо у домашній кухні: прості інгредієнти, знайомі смаки та той самий затишок, який створюється навколо столу.