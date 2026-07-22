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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
2 хв

Млинці з грибами: рецепт смачної домашньої страви

Млинці — одна з тих універсальних страв, які легко змінюються залежно від настрою та сезону. Солодкі чи солоні, прості чи з багатою начинкою, вони завжди залишаються символом домашнього тепла.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Млинці з грибами tiktok.com/@katarinacooks

Млинці з грибами tiktok.com/@katarinacooks

Є страви, які зникають зі столу першими — ще до того, як гості встигнуть запитати рецепт. На сторінці Katarina_cooks розповіли саме про такий варіант — тонкі золотисті млинці з ніжною грибною начинкою, вершковим соусним відтінком і сирною скоринкою. Це класика, яка ідеально підходить для сімейного обіду, затишної вечері чи святкового столу.

Млинці з грибами tiktok.com/@katarinacooks

Млинці з грибами tiktok.com/@katarinacooks

Інгредієнти

Для начинки

  • гриби — 750 г

  • цибуля — 400 г

  • рослинна олія — 30 г

  • вершкове масло — 20 г

  • сіль — ½ ч. л

  • чорний перець — ¼ ч. л

  • борошно — 1 ст. л

  • молоко — 150 г

  • твердий сир — 180 г

Для тіста

  • молоко — 500 г

  • борошно — 300 г

  • яйця — 2 шт.

  • сіль — ¼ ч. л

  • цукор — 2 ст. л

  • рослинна олія — 30 г

Млинці з грибами tiktok.com/@katarinacooks

Млинці з грибами tiktok.com/@katarinacooks

Приготування

  1. Спочатку гриби та цибулю дрібно нарізають і обсмажують разом до повного випаровування зайвої рідини. Саме цей етап допомагає розкрити насичений грибний аромат.

  2. Далі додають ложку борошна, вливають молоко, кладуть вершкове масло, спеції та натертий сир. У результаті виходить густа, ніжна та кремова начинка, яка ідеально тримається всередині млинця.

  3. Для тіста яйця збивають із цукром і сіллю, додають молоко та борошно, після чого вмішують рослинну олію.

  4. Важливий маленький секрет — залишити тісто відпочити приблизно на 10 хв. Завдяки цьому млинці виходять еластичними, тонкими та зручними для загортання.

  5. Після цього їх обсмажують на сковороді до красивого золотистого кольору з обох боків.

  6. Коли млинці та начинка готові, починається найприємніший етап. У центр кожного млинця викладають грибну масу, загортають його конвертом і ще раз підрум’янюють на сковороді. Так млинці отримують апетитну скоринку зовні, а всередині залишається ніжна сирно-грибна начинка.

Подавати їх найкраще гарячими, зі сметаною чи свіжою зеленню. Виходить ситна, ароматна та по-справжньому домашня страва.

Млинці з грибами — це рецепт, який легко стає сімейним фаворитом. У ньому є все, що ми любимо у домашній кухні: прості інгредієнти, знайомі смаки та той самий затишок, який створюється навколо столу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
151
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