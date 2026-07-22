Млинці з грибами: рецепт смачної домашньої страви

Млинці з грибами tiktok.com/@katarinacooks

Реклама

Є страви, які зникають зі столу першими — ще до того, як гості встигнуть запитати рецепт. На сторінці Katarina_cooks розповіли саме про такий варіант — тонкі золотисті млинці з ніжною грибною начинкою, вершковим соусним відтінком і сирною скоринкою. Це класика, яка ідеально підходить для сімейного обіду, затишної вечері чи святкового столу.

Млинці з грибами tiktok.com/@katarinacooks

Інгредієнти

Для начинки

гриби — 750 г

цибуля — 400 г

рослинна олія — 30 г

вершкове масло — 20 г

сіль — ½ ч. л

чорний перець — ¼ ч. л

борошно — 1 ст. л

молоко — 150 г

твердий сир — 180 г

Для тіста

молоко — 500 г

борошно — 300 г

яйця — 2 шт.

сіль — ¼ ч. л

цукор — 2 ст. л

рослинна олія — 30 г

Млинці з грибами tiktok.com/@katarinacooks

Приготування

Спочатку гриби та цибулю дрібно нарізають і обсмажують разом до повного випаровування зайвої рідини. Саме цей етап допомагає розкрити насичений грибний аромат. Далі додають ложку борошна, вливають молоко, кладуть вершкове масло, спеції та натертий сир. У результаті виходить густа, ніжна та кремова начинка, яка ідеально тримається всередині млинця. Для тіста яйця збивають із цукром і сіллю, додають молоко та борошно, після чого вмішують рослинну олію. Важливий маленький секрет — залишити тісто відпочити приблизно на 10 хв. Завдяки цьому млинці виходять еластичними, тонкими та зручними для загортання. Після цього їх обсмажують на сковороді до красивого золотистого кольору з обох боків. Коли млинці та начинка готові, починається найприємніший етап. У центр кожного млинця викладають грибну масу, загортають його конвертом і ще раз підрум’янюють на сковороді. Так млинці отримують апетитну скоринку зовні, а всередині залишається ніжна сирно-грибна начинка.

Подавати їх найкраще гарячими, зі сметаною чи свіжою зеленню. Виходить ситна, ароматна та по-справжньому домашня страва.

Млинці з грибами — це рецепт, який легко стає сімейним фаворитом. У ньому є все, що ми любимо у домашній кухні: прості інгредієнти, знайомі смаки та той самий затишок, який створюється навколо столу.

Реклама

Новини партнерів