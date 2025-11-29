Млинці з корицею: рецепт десерту із запахом свят

Млинці з корицею tiktok.com_thesapor

Осінь — час, коли хочеться трохи більше тепла, більше спецій та десертів, які пахнуть домом. Саме тому мережу підкорили млинці зі спіраллю кориці, які поєднують у собі одразу два культові десерти: американські панкейки та булочку «сінабон». На сторінці the sapor поділилися рецептом, який уже називають візитівкою цього сезону.

Інгредієнти

Тісто для млинців

борошно 230 г

цукор 3 ст. л

розпушувач 2 ч. л

молоко 290 мл

яйце 1 шт.

вершкове масло 60 г

сметана 3 ст. л

ваніль 1 ч. л

сіль ½ ч. л

Начинка з кориці

м’яке вершкове масло 6 ст. л

коричневий цукор 3 ст. л

крохмаль 1 ч. л

кориця 2 ч. л

Вершкова глазур

цукрова пудра 120 г

крем-чіз 2 ст. л

молоко 30 мл

ваніль ½ ч. л

сіль

Приготування

Підготуйте спіраль із кориці. У невеликій мисці змішайте розм’якшене масло, коричневий цукор, корицю та крохмаль. Перекладіть масу у кондитерський мішок або пакет із зрізаним кутиком. Зробіть вершкову глазур. Збийте пудру, крем-чіз, молоко, ваніль і сіль до однорідності. Глазур має бути густою, але такою, що легко стікає. Відставте. Приготуйте тісто. У першій мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, цукор, розпушувач і сіль. В іншій — молоко, яйце, сметану, масло та ваніль. З’єднайте дві суміші, легенько перемішайте, тісто може бути з грудочками. Розігрійте пательню на середньому вогні та злегка змастіть маслом. Вилийте приблизно ¼ склянки тіста на один млинець. Коли зверху з’являться бульбашки, нанесіть спіраль із коричної начинки. Накрийте кришкою та готуйте 5–6 хв, щоб спіраль карамелізувалася. Повторюйте, поки не закінчиться тісто. Складіть теплі млинці стопкою, щедро полийте глазур’ю та подавайте.

Поради

Кришка — обовʼязкова. Завдяки їй начинка плавиться, карамелізується, але не підгоряє.

Не перевертайте млинці. Спіраль має смажитися зверху.

Можна замінити крем-чіз на грецький йогурт. Якщо хочеться легшого варіанту.

Ці млинці — ідеальний варіант для осінніх вихідних, коли хочеться плед, чай і щось тепленьке, що пахне корицею.