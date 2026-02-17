ТСН у соціальних мережах

Рецепти
112
1 хв

Млинці з кукурудзяного борошна — секрети ідеального смаку

Для того щоб млинці вдалися, тісто потрібно обов’язково залишити за кімнатної температури на 40-50 хв і перед випіканням ще раз добре перемішати.

Катерина Труш
1 год. 10 хв.
200 ккал
Млинці з кукурудзяного борошна

Млинці з кукурудзяного борошна / © Credits

Готові млинці можна змастити вершковим маслом і посипати цукром. Вони чудово поєднуються з різними начинками, а якщо вам захочеться приготувати солоний варіант, просто зменште кількість цукру у тісті.

Інгредієнти

кукурудзяне борошно
100 г
молоко
250 мл
яйця курячі
2 шт.
цукор
2 ст. л.
олія
2 ст. л.
сіль
щіпка

Приготування

  1. Яйця з цукром і сіллю збийте міксером у пишну піну.

  2. Влийте молоко, перемішайте, всипте кукурудзяне борошно, ще раз збийте злегка масу міксером, влийте олію і перемішайте.

  3. Накрийте тісто і залиште за кімнатної температури на 40-50 хвилин.

  4. Сковороду добре розігрійте, змастіть злегка олією і обсмажте млинець з двох боків, на середньому вогні, до золотистого кольору.

  5. Викладіть його на тарілку та так само, не змащуючи сковорідку олією, обсмажте інші млинці.

Поради

  • Молоко використовуйте будь-якої жирності.

  • Перед випіканням кожного млинця масу перемішуйте, оскільки кукурудзяне борошно легко осідає на дно.

