Млинці з кукурудзяного борошна — секрети ідеального смаку
Для того щоб млинці вдалися, тісто потрібно обов’язково залишити за кімнатної температури на 40-50 хв і перед випіканням ще раз добре перемішати.
Готові млинці можна змастити вершковим маслом і посипати цукром. Вони чудово поєднуються з різними начинками, а якщо вам захочеться приготувати солоний варіант, просто зменште кількість цукру у тісті.
Інгредієнти
- кукурудзяне борошно
- 100 г
- молоко
- 250 мл
- яйця курячі
- 2 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- олія
- 2 ст. л.
- сіль
- щіпка
Приготування
Яйця з цукром і сіллю збийте міксером у пишну піну.
Влийте молоко, перемішайте, всипте кукурудзяне борошно, ще раз збийте злегка масу міксером, влийте олію і перемішайте.
Накрийте тісто і залиште за кімнатної температури на 40-50 хвилин.
Сковороду добре розігрійте, змастіть злегка олією і обсмажте млинець з двох боків, на середньому вогні, до золотистого кольору.
Викладіть його на тарілку та так само, не змащуючи сковорідку олією, обсмажте інші млинці.
Поради
Молоко використовуйте будь-якої жирності.
Перед випіканням кожного млинця масу перемішуйте, оскільки кукурудзяне борошно легко осідає на дно.