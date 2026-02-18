За останні роки українська спільнота в Німеччині стрімко зросла і стала однією з найбільших у Європі. Сьогодні тут живе понад мільйон українців, і для багатьох з них Німеччина — це більше не тимчасова зупинка, а місце для роботи, розвитку й довгострокових планів. Саме тому питання працевлаштування та податків стають не формальністю, а частиною повсякденного життя.