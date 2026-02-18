ТСН у соціальних мережах

Рецепти
119
1 хв

Млинці з пшона — незвичайний рецепт

Якщо у вас залишилася пшоняна каша зі сніданку чи обіду, приготуйте незвичайні млинці, дуже смачні, корисні та ситні.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 година
235 ккал
Млинці

Млинці / © Credits

Змастіть їх вершковим маслом, посипте цукром і подайте зі сметаною.

Інгредієнти

пшоно
250 г
яйця курячі
2 шт.
молоко 2,5%
400 мл
вершкове масло
70 г
цукор
1 ст. л.
сіль
щіпка

Приготування

  1. Пшоно промийте окропом, щоб не було гіркоти, потім холодною водою і відкиньте на друшляк.

  2. Викладіть у чашу блендера, влийте 200 мл молока та пробийте до однорідного стану.

  3. Додайте решту молока, розтоплене вершкове масло, яйця, цукор, сіль і добре перемішайте вінчиком.

  4. Сковороду добре розігрійте, налийте млинцеве тісто (сковороду олією не змащуйте), розподіліть по всій поверхні та обсмажте з двох боків до золотистого кольору.

Поради

Пшоняну кашу можна зварити заздалегідь і зберігати її у холодильнику.

