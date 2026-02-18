- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 119
- Час на прочитання
- 1 хв
Млинці з пшона — незвичайний рецепт
Якщо у вас залишилася пшоняна каша зі сніданку чи обіду, приготуйте незвичайні млинці, дуже смачні, корисні та ситні.
Змастіть їх вершковим маслом, посипте цукром і подайте зі сметаною.
Інгредієнти
- пшоно
- 250 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- молоко 2,5%
- 400 мл
- вершкове масло
- 70 г
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- щіпка
Приготування
Пшоно промийте окропом, щоб не було гіркоти, потім холодною водою і відкиньте на друшляк.
Викладіть у чашу блендера, влийте 200 мл молока та пробийте до однорідного стану.
Додайте решту молока, розтоплене вершкове масло, яйця, цукор, сіль і добре перемішайте вінчиком.
Сковороду добре розігрійте, налийте млинцеве тісто (сковороду олією не змащуйте), розподіліть по всій поверхні та обсмажте з двох боків до золотистого кольору.
Поради
Пшоняну кашу можна зварити заздалегідь і зберігати її у холодильнику.