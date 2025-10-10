- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 1 хв
Млинці зі сливами: незвичайна ідея осіннього сніданку
Приготуйте на сніданок до чаю або як десерт ніжні млинці з карамелізованими сливами.
Для цього спечіть млинці та загорніть у них сливову начинку. Готові млинці полийте отриманим сливовим соусом.
Інгредієнти
Для млинців:
борошно пшеничне — 170 г
молоко (гаряче) — 500 мл
яйця курячі — 3 шт.
цукор — 2 ст. л.
олія — 60 г
сіль — ½ ч. л.
Для начинки:
сливи — 500 г
цукор — 100 г
масло вершкове — 30 г
Приготування
Сливи помийте, вийміть кісточки, розріжте на дві половинки.
У сотейнику на повільному вогні розтопіть вершкове масло, всипте цукор, помішуючи, доки він не розчиниться, потім викладіть сливи та готуйте, поки вони не пустять сік і не стануть м’якими.
Змішайте яйця з цукром, сіллю, влийте половину молока, всипте борошно і добре перемішайте віничком, щоб не було грудочок, потім влийте решту молока, додайте олію та ще раз перемішайте.
На розігрітій сковороді на середньому вогні посмажте млинці.
На середину кожного млинця покладіть 4–5 слив та загорніть конвертиком.
Поради:
За бажанням до слив можна додати корицю.