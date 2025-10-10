ТСН у соціальних мережах

Рецепти
123
Млинці зі сливами: незвичайна ідея осіннього сніданку

Приготуйте на сніданок до чаю або як десерт ніжні млинці з карамелізованими сливами.

Катерина Труш
Млинці зі сливами

Млинці зі сливами / © Credits

Для цього спечіть млинці та загорніть у них сливову начинку. Готові млинці полийте отриманим сливовим соусом.

Інгредієнти

Для млинців:

  • борошно пшеничне — 170 г

  • молоко (гаряче) — 500 мл

  • яйця курячі — 3 шт.

  • цукор — 2 ст. л.

  • олія — 60 г

  • сіль — ½ ч. л.

Для начинки:

  • сливи — 500 г

  • цукор — 100 г

  • масло вершкове — 30 г

Приготування

  1. Сливи помийте, вийміть кісточки, розріжте на дві половинки.

  2. У сотейнику на повільному вогні розтопіть вершкове масло, всипте цукор, помішуючи, доки він не розчиниться, потім викладіть сливи та готуйте, поки вони не пустять сік і не стануть м’якими.

  3. Змішайте яйця з цукром, сіллю, влийте половину молока, всипте борошно і добре перемішайте віничком, щоб не було грудочок, потім влийте решту молока, додайте олію та ще раз перемішайте.

  4. На розігрітій сковороді на середньому вогні посмажте млинці.

  5. На середину кожного млинця покладіть 4–5 слив та загорніть конвертиком.

Поради:

  • За бажанням до слив можна додати корицю.

