Мочені яблука на зиму: простий рецепт із духмяними спеціями

Мочені яблука на зиму tiktok.com_@ptashka77

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Є домашні заготівлі, які не потребують гучної реклами, мочені яблука — саме такі. Для когось це смак дитинства, бабусиного погреба та великих родинних обідів, а для когось — можливість відкрити для себе старовинний спосіб зберігання фруктів. На відміну від варення чи джемування, тут яблука не потрібно варити, а їхній смак формується поступово завдяки процесу ферментації. У результаті плоди набувають особливого кисло-солодкого смаку, залишаються соковитими та чудово доповнюють різноманітні страви.

Рецепт, про який розповіли на сторінці ptashka77, сподобається тим, хто цінує просту домашню заготівлю. Усе, що потрібно, — правильно вибрати яблука, підготувати банку та дати часу зробити свою справу.

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Для однієї банки об’ємом 3 л знадобляться:

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Інгредієнти яблука кисло-солодких сортів скільки вміститься лавровий лист 1 шт. гвоздика 2 бутони духмяний перець 2 горошини кам’яна не йодована сіль 1 ст. л цукор 3 ст. л холодна питна вода до заповнення банки

Приготування

Ретельно вимийте яблука та огляньте кожен плід. Вони мають бути цілими, без ознак псування. Банку та кришку добре вимийте. На дно банки покладіть лавровий лист, 2 бутони гвоздики та горошини духмяного перцю. Потім щільно, проте без надмірного стискання, викладіть яблука. Намагайтеся розташувати їх так, щоб плоди займали якомога більше простору, але не пошкоджувалися. Всипте у банку 1 ст. л солі без гірки та 3 ст. л цукру. Залийте яблука холодною питною водою, щоб вони були повністю занурені. Оскільки вода й цукор мають розподілитися рівномірно, обережно покрутіть банку чи дочекайтеся розчинення кристалів. Різко не струшуйте її, щоб не пошкодити плоди. Накрийте банку капроновою кришкою та залиште на 24 години за кімнатної температури. У цей час можна періодично обережно рухати банку, щоб сіль і цукор краще розчинилися. Після доби варто перенести банки до погреба. Якщо погреба немає, підійде інше чисте прохолодне місце з відповідними умовами для ферментації. Яблука дозріватимуть поступово, спробувати їх можна буде приблизно через 1–1,5 місяця. Однак терміни залежать від сорту яблук, температури та перебігу ферментації.

Подавання

Коли яблука дозріють, їх можна подавати як самостійну закуску чи доповнення до основних страв. Вони добре підходять до запеченого м’яса, домашньої ковбаси, картопляних страв і ситних обідів. А ще можуть стати цікавою альтернативою свіжим яблукам у зимовому меню.

Для святкового столу мочені яблука можна викласти на окрему тарілку, доповнити зеленню та іншими домашніми соліннями.

Див. відео рецету

Мочені яблука — простий спосіб урізноманітнити зимове меню та повернути на стіл одну з традицій домашньої української кухні.

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