Молочний коктейль із полуницею: три рецепти простого літнього напою

Молочний коктейль — це смачний і незвичайний літній напій, який можна готувати з улюблених ягід і фруктів. Ми зібрали для вас три дуже простих рецепти, які зможе повторити кожен.
Коктейль із полуницею і молоком
Інгредієнти:
- молоко — 200 г
- банан — 1 шт.
- полуниця — 100 г
Приготування:
Помийте полуницю і відокремте від зелених хвостиків. Почистіть банан і поріжте довільними шматочками.
Помістіть полуницю і банан в чашу блендера і перебийте до однорідності насадкою з ножем.
Додайте у фруктово-ягідну суміш молоко і знову збийте блендером.
Перед подаванням прикрасьте склянку полуницею і красивою трубочкою.
Коктейль із полуницею і морозивом
Інгредієнти:
- полуниця — 250 г
- банан — 1 шт
- морозиво біле — 120 г
- молоко — 250 — 300 мл
- вершки — 50 мл.
- кілька гілочок м'яти
Приготування:
Перебийте полуницю і банан у блендері, додайте морозиво і знову добре збийте. Після того, як ягідна суміш стане однорідною, — додайте вершки і молоко, і знову добре все перебийте занурювальним блендером.
Перед подаванням прикрасьте коктейль декількома гілочками свіжої м'яти.
Коктейль із полуницею і шоколадом
Інгредієнти:
- молоко — 200 мл
- морозиво — 100 г
- вершки 30 мл
- цукор — 1 ст. л.
- шоколад натертий — 30 г
- полуниця — 200 г
Приготування:
Перебийте блендером полуницю, разом з молоком, вершками, морозивом і цукром (за бажанням цукор можна не додавати).
Натріть на тертці шоколад і насипте в полунично-молочну суміш. Знову все добре перебийте блендером.
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