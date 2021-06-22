Молочний коктейль із полуницею: три рецепти простого літнього напою

Молочний коктейль — це смачний і незвичайний літній напій, який можна готувати з улюблених ягід і фруктів. Ми зібрали для вас три дуже простих рецепти, які зможе повторити кожен.

Коктейль із полуницею і молоком

Інгредієнти:

молоко — 200 г

банан — 1 шт.

полуниця — 100 г

Приготування:

Помийте полуницю і відокремте від зелених хвостиків. Почистіть банан і поріжте довільними шматочками.

Помістіть полуницю і банан в чашу блендера і перебийте до однорідності насадкою з ножем.

Додайте у фруктово-ягідну суміш молоко і знову збийте блендером.

Перед подаванням прикрасьте склянку полуницею і красивою трубочкою.

Коктейль із полуницею і морозивом

Інгредієнти:

полуниця — 250 г

банан — 1 шт

морозиво біле — 120 г

молоко — 250 — 300 мл

вершки — 50 мл.

кілька гілочок м'яти

Приготування:

Перебийте полуницю і банан у блендері, додайте морозиво і знову добре збийте. Після того, як ягідна суміш стане однорідною, — додайте вершки і молоко, і знову добре все перебийте занурювальним блендером.

Перед подаванням прикрасьте коктейль декількома гілочками свіжої м'яти.

Коктейль із полуницею і шоколадом

Інгредієнти:

молоко — 200 мл

морозиво — 100 г

вершки 30 мл

цукор — 1 ст. л.

шоколад натертий — 30 г

полуниця — 200 г

Приготування:

Перебийте блендером полуницю, разом з молоком, вершками, морозивом і цукром (за бажанням цукор можна не додавати).

Натріть на тертці шоколад і насипте в полунично-молочну суміш. Знову все добре перебийте блендером.

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