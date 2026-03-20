Молочний кисіль «по-новому» tiktok.com_@anna_di__

Молочний кисіль — знайомий з дитинства смаколик, який завжди асоціюється з домашнім теплом. Але сучасні рецепти дозволяють перетворити його на витвір мистецтва, якщо додати трохи текстури та смакових акцентів, як от кокос, горіхи та шоколад. Фудблогерка Anna._.Di запропонувала простий та водночас ефектний варіант, який легко приготувати навіть у будні дні.

Інгредієнти Молоко 500 мл Цукор 70 г Ванільний цукор 10 г Сіль дрібка Кукурудзяний крохмаль 30 г Борошно 25 г Кокосова стружка Горіхи Шоколад 20 г Вершки 1 ст. л

Приготування

У сотейнику змішайте крохмаль, борошно, ванільний цукор, цукор та дрібку солі. Влийте трохи молока та ретельно перемішайте, щоб уникнути грудочок. Потім додайте решту молока та поставте на маленький вогонь. Постійно помішуйте, доки суміш не почне підійматися бульбашками, та варіть ще 30 секунд. Гарячий кисіль одразу розлийте по формах. Дайте охолонути у холодильнику до повного застигання. Завдяки правильній текстурі десерт легко виходить із форм. Обваляйте кисіль у кокосовій стружці. За бажанням можна додати шоколад і горіхи, щоб надати солодощам більшої насиченості та естетики. Можна подавати й без додаткових прикрас, смак від цього не стає гіршим.

Молочний кисіль «по-новому» — це десерт, який поєднує традиції та сучасні гастрономічні тренди. Він легкий у приготуванні, має ефектний вигляд на столі та тішить ніжною текстурою й м’яким смаком. Спробуйте додати свій улюблений декор і десерт стане зіркою будь-якого сімейного чаювання.