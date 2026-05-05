Молода капуста в яйці: рецепт корисного сезонного гарніру
Це чудовий варіант як закуска, гарнір або як самостійна страва.
Щоб швидко й економно нагодувати сім’ю смачною стравою, приготуйте молоду капусту в яйці.
Інгредієнти
- капуста білокачанна молода
- 400 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- часник сушений
- 0,5 ч. л.
- вершкове масло
- 30 г
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень кропу
-
Капусту наріжте соломкою.
Кріп промийте та дрібно наріжте.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть капусту, вершкове масло й обсмажте 5-7 хвилин до м’якості та золотистого кольору.
Яйця збийте вінчиком, додайте часник, перець чорний мелений, посоліть і залийте капусту.
Накрийте кришкою і готуйте на невеликому вогні 3-5 хвилин. Перед подаванням посипте зеленню.
Поради:
Зелень використовуйте на свій смак.
