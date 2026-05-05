ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Молода капуста в яйці: рецепт корисного сезонного гарніру

Це чудовий варіант як закуска, гарнір або як самостійна страва.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
100 ккал
Коментарі
Молода капуста в яйці

Молода капуста в яйці / © Credits

Щоб швидко й економно нагодувати сім’ю смачною стравою, приготуйте молоду капусту в яйці.

Інгредієнти

капуста білокачанна молода
400 г
яйця курячі
3 шт.
часник сушений
0,5 ч. л.
вершкове масло
30 г
олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень кропу

  1. Капусту наріжте соломкою.

  2. Кріп промийте та дрібно наріжте.

  3. У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть капусту, вершкове масло й обсмажте 5-7 хвилин до м’якості та золотистого кольору.

  4. Яйця збийте вінчиком, додайте часник, перець чорний мелений, посоліть і залийте капусту.

  5. Накрийте кришкою і готуйте на невеликому вогні 3-5 хвилин. Перед подаванням посипте зеленню.

Поради:

  • Зелень використовуйте на свій смак.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie