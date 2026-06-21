Молода картопля на пательні: рецепт, який закохує у себе з першого шматочка

Молода картопля на пательні instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

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У сезон молодої картоплі кухня перетворюється на простір простих, але неймовірно смачних експериментів. І цей рецепт, про який розповіла фудблогерка Ольга Рябенко, — один із тих, що миттєво потрапляють у категорію «улюблені». Усього одна сковорідка, базові інгредієнти та трохи терпіння, і на столі з’являється страва з хрусткою скоринкою, ніжною серединкою та ароматом часнику й зелені.

Інгредієнти молода картопля 1–1,5 кг вода 150–200 мл масло 100 г приправа для картоплі 1 ч. л паприка 1 ч. л сіль часник 3 зубчики кріп зелена цибуля

Молода картопля на пательні instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготування

Молоду картоплю ретельно помийте, але не чистьте. Саме шкірка дає ту саму текстуру і характер страві. Викладіть картоплю у глибоку сковорідку. Влийте воду, додайте сіль, накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні. Картопля має дійти до готовності, а вода повністю випаруватися. Це займе приблизно 15–20 хв, залежно від розміру картоплі. Додайте масло, приправу для картоплі та паприку. Збільште вогонь і обсмажуйте картоплю до рум’яної, апетитної скоринки. Періодично помішуйте, щоб кожен шматочок отримав свій ідеальний «загар». Наприкінці додайте подрібнений часник, кріп і зелену цибулю. Все ретельно перемішайте та дайте ароматам поєднатися в один літній акорд.

Молода картопля на сковорідці — це мінімум інгредієнтів, жодного попереднього варіння і максимум смаку.

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