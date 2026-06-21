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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

Молода картопля на пательні: рецепт, який закохує у себе з першого шматочка

Є страви, які не потребують складних технік чи кулінарної магії, лише трохи любові, правильна пательня та сезонні продукти.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
Коментарі
Молода картопля на пательні instagram.com/olga_riabenko_

Молода картопля на пательні instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

У сезон молодої картоплі кухня перетворюється на простір простих, але неймовірно смачних експериментів. І цей рецепт, про який розповіла фудблогерка Ольга Рябенко, — один із тих, що миттєво потрапляють у категорію «улюблені». Усього одна сковорідка, базові інгредієнти та трохи терпіння, і на столі з’являється страва з хрусткою скоринкою, ніжною серединкою та ароматом часнику й зелені.

Інгредієнти

молода картопля
1–1,5 кг
вода
150–200 мл
масло
100 г
приправа для картоплі
1 ч. л
паприка
1 ч. л
сіль
часник
3 зубчики
кріп
зелена цибуля
Молода картопля на пательні instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Молода картопля на пательні instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготування

  1. Молоду картоплю ретельно помийте, але не чистьте. Саме шкірка дає ту саму текстуру і характер страві.

  2. Викладіть картоплю у глибоку сковорідку.

  3. Влийте воду, додайте сіль, накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні.

  4. Картопля має дійти до готовності, а вода повністю випаруватися. Це займе приблизно 15–20 хв, залежно від розміру картоплі.

  5. Додайте масло, приправу для картоплі та паприку.

  6. Збільште вогонь і обсмажуйте картоплю до рум’яної, апетитної скоринки.

  7. Періодично помішуйте, щоб кожен шматочок отримав свій ідеальний «загар».

  8. Наприкінці додайте подрібнений часник, кріп і зелену цибулю.

  9. Все ретельно перемішайте та дайте ароматам поєднатися в один літній акорд.

Молода картопля на сковорідці — це мінімум інгредієнтів, жодного попереднього варіння і максимум смаку.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
151
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