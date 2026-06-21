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Молода картопля на пательні: рецепт, який закохує у себе з першого шматочка
Є страви, які не потребують складних технік чи кулінарної магії, лише трохи любові, правильна пательня та сезонні продукти.
У сезон молодої картоплі кухня перетворюється на простір простих, але неймовірно смачних експериментів. І цей рецепт, про який розповіла фудблогерка Ольга Рябенко, — один із тих, що миттєво потрапляють у категорію «улюблені». Усього одна сковорідка, базові інгредієнти та трохи терпіння, і на столі з’являється страва з хрусткою скоринкою, ніжною серединкою та ароматом часнику й зелені.
Інгредієнти
- молода картопля
- 1–1,5 кг
- вода
- 150–200 мл
- масло
- 100 г
- приправа для картоплі
- 1 ч. л
- паприка
- 1 ч. л
- сіль
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- часник
- 3 зубчики
- кріп
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- зелена цибуля
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Приготування
Молоду картоплю ретельно помийте, але не чистьте. Саме шкірка дає ту саму текстуру і характер страві.
Викладіть картоплю у глибоку сковорідку.
Влийте воду, додайте сіль, накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні.
Картопля має дійти до готовності, а вода повністю випаруватися. Це займе приблизно 15–20 хв, залежно від розміру картоплі.
Додайте масло, приправу для картоплі та паприку.
Збільште вогонь і обсмажуйте картоплю до рум’яної, апетитної скоринки.
Періодично помішуйте, щоб кожен шматочок отримав свій ідеальний «загар».
Наприкінці додайте подрібнений часник, кріп і зелену цибулю.
Все ретельно перемішайте та дайте ароматам поєднатися в один літній акорд.
Молода картопля на сковорідці — це мінімум інгредієнтів, жодного попереднього варіння і максимум смаку.