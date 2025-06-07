- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 1 хв
Молода картопля у медово-соєвому соусі: рецепт незвичайного гарніру
Приготуйте молоду картоплю у медово-соєвому соусі.
Соус додасть страві пікантного смаку і аромату.
Інгредієнти
- картопля молода
- 500 г
- соус соєвий
- 3 ст. л.
- мед
- 3 ст. л.
- молодий часник
- 3 зубчики
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
У мисці з'єднайте соєвий соус, мед, часник, пропущений через прес, чорний мелений перець, сіль і перемішайте до однорідної маси.
Картоплю ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та викладіть картоплю в один шар. Обсмажте під закритою кришкою 15-20 хвилин, помішуючи через кожні 3-5 хвилин.
Полийте приготованим медово-соєвим соусом і смажте ще кілька хвилин, помішуючи, поки соус не загусне, а картопля не утворить золотисту скоринку.
Поради:
Використовуйте дрібну картоплю, вона швидше приготується.
За бажанням страву можна посипати кунжутом.