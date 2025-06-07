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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Молода картопля у медово-соєвому соусі: рецепт незвичайного гарніру

Приготуйте молоду картоплю у медово-соєвому соусі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Молода картопля у медово-соєвому соусі

Молода картопля у медово-соєвому соусі / © Credits

Соус додасть страві пікантного смаку і аромату.

Інгредієнти

картопля молода
500 г
соус соєвий
3 ст. л.
мед
3 ст. л.
молодий часник
3 зубчики
олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. У мисці з'єднайте соєвий соус, мед, часник, пропущений через прес, чорний мелений перець, сіль і перемішайте до однорідної маси.

  2. Картоплю ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником.

  3. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та викладіть картоплю в один шар. Обсмажте під закритою кришкою 15-20 хвилин, помішуючи через кожні 3-5 хвилин.

  4. Полийте приготованим медово-соєвим соусом і смажте ще кілька хвилин, помішуючи, поки соус не загусне, а картопля не утворить золотисту скоринку.

Поради:

  • Використовуйте дрібну картоплю, вона швидше приготується.

  • За бажанням страву можна посипати кунжутом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
43
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