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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

Молода картопля з часником та кропом на сковорідці: класичний рецепт літнього гарніру

Молода смажена картопля нікого не залишить байдужим. Це найпростіша страва, яку можна приготувати.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
190 ккал
Коментарі
Молода картопля з часником та кропом на сковорідці

Молода картопля з часником та кропом на сковорідці / © Credits

Картопля виходить з ніжною серединкою, хрусткою скоринкою та ароматом часнику й кропу. Подавайте гарячою зі свіжими овочами як гарнір до м’яса чи риби або як самостійну страву.

Інгредієнти

молода картопля
1 кг
вершкове масло
50 г
олія
3 ст. л.
часник
3–4 зубчики
мелений чорний перець
сіль
свіжий кріп

  1. Картоплю ретельно вимийте та висушіть паперовим рушником.

  2. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  3. Кріп промийте та дрібно наріжте.

  4. У глибокій сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть картоплю і обсмажте до появи золотистої скоринки, періодично помішуючи або струшуючи сковороду.

  5. Зменште вогонь, додайте вершкове масло, часник, поперчіть, посоліть і смажте ще 2–3 хвилини, потім зніміть з вогню та посипте кропом.

Поради:

  • Бажано використовувати молоду картоплю дрібного та однакового розміру.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
165
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