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Молода картопля з часником та кропом на сковорідці: класичний рецепт літнього гарніру
Молода смажена картопля нікого не залишить байдужим. Це найпростіша страва, яку можна приготувати.
Картопля виходить з ніжною серединкою, хрусткою скоринкою та ароматом часнику й кропу. Подавайте гарячою зі свіжими овочами як гарнір до м’яса чи риби або як самостійну страву.
Інгредієнти
- молода картопля
- 1 кг
- вершкове масло
- 50 г
- олія
- 3 ст. л.
- часник
- 3–4 зубчики
- мелений чорний перець
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- сіль
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- свіжий кріп
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Картоплю ретельно вимийте та висушіть паперовим рушником.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Кріп промийте та дрібно наріжте.
У глибокій сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть картоплю і обсмажте до появи золотистої скоринки, періодично помішуючи або струшуючи сковороду.
Зменште вогонь, додайте вершкове масло, часник, поперчіть, посоліть і смажте ще 2–3 хвилини, потім зніміть з вогню та посипте кропом.
Поради:
Бажано використовувати молоду картоплю дрібного та однакового розміру.