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Молода картопля, запечена в рукаві: рецепт розкішного гарніру
Щоб зберегти аромат і ніжний смак, запікайте картоплю в рукаві цілком у шкірці, не очищуючи, достатньо добре вимити її.
Під час запікання картопля набуває золотистої скоринки. А для аромату додайте часник та зелень.
Інгредієнти
- картопля молода
- 1 кг
- часник
- 3 зубчики
- оливкова олія
- 3 ст. л.
- паприка мелена солодка
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- зелень (кріп, петрушка)
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Картоплю ретельно вимийте, обсушіть паперовим рушником, кожну картоплю наколіть зубочисткою в кількох місцях.
Часник очистіть та видавіть через прес.
Зелень промийте під проточною водою і дрібно наріжте.
У миску влийте оливкову олію, додайте часник, паприку, чорний мелений перець, сіль, перемішайте, потім викладіть картоплю і ще раз добре перемішайте. Залиште її на 10-15 хвилин за кімнатної температури.
У рукав для запікання відправте картоплю, закріпіть з двох боків, зробіть зубочисткою зверху кілька проколів і викладіть на деко.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 30 хвилин, потім розріжте рукав, розкрийте і знову відправте в духовку на 15 хвилин до золотистої скоринки. Готову картоплю посипте зеленню.
Поради:
Картоплю використовуйте однакового розміру.