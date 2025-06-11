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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
1 хв

Молода картопля, запечена в рукаві: рецепт розкішного гарніру

Щоб зберегти аромат і ніжний смак, запікайте картоплю в рукаві цілком у шкірці, не очищуючи, достатньо добре вимити її.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
101 ккал
Молода картопля запечена в рукаві

Молода картопля запечена в рукаві / © Credits

Під час запікання картопля набуває золотистої скоринки. А для аромату додайте часник та зелень.

Інгредієнти

картопля молода
1 кг
часник
3 зубчики
оливкова олія
3 ст. л.
паприка мелена солодка
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень (кріп, петрушка)

  1. Картоплю ретельно вимийте, обсушіть паперовим рушником, кожну картоплю наколіть зубочисткою в кількох місцях.

  2. Часник очистіть та видавіть через прес.

  3. Зелень промийте під проточною водою і дрібно наріжте.

  4. У миску влийте оливкову олію, додайте часник, паприку, чорний мелений перець, сіль, перемішайте, потім викладіть картоплю і ще раз добре перемішайте. Залиште її на 10-15 хвилин за кімнатної температури.

  5. У рукав для запікання відправте картоплю, закріпіть з двох боків, зробіть зубочисткою зверху кілька проколів і викладіть на деко.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 30 хвилин, потім розріжте рукав, розкрийте і знову відправте в духовку на 15 хвилин до золотистої скоринки. Готову картоплю посипте зеленню.

Поради:

  • Картоплю використовуйте однакового розміру.

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Дата публікації
Кількість переглядів
261
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