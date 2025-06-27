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Молода картопля, запечена з сиром: рецепт смачного гарніру
Смачна молода картопля, запечена в духовці з вершковим маслом, часником, сиром та зеленню нікого не залишить байдужим.
Подайте як гарнір до м'яса, риби, або як основну страву, доповнивши овочевим салатом, соусом і зеленню.
Інгредієнти
- картопля
- 1 кг
- вершкове масло
- 80 г
- сир твердий
- 100 г
- часник
- 3 зубчики
- кріп
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- сіль
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Картоплю в шкірці, ретельно помийте. Викладіть в каструлю, залийте холодною водою, додайте сіль і варіть від моменту закипання 15-20 хвилин.
Твердий сир натріть на велику тертку.
Часник очистьте та пропустіть через прес.
Кріп промийте і дрібно наріжте.
У мисці з'єднайте розтоплене вершкове масло, часник, кріп і перемішайте.
Картоплю викладіть на деко, дайте трохи охолонути і злегка придавіть картоплею. Кожну картоплину полийте вершковим маслом із часником та кропом, потім посипте твердим сиром.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 15 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
Сир використовуйте будь-який.