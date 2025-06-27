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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
1358
Час на прочитання
1 хв

Молода картопля, запечена з сиром: рецепт смачного гарніру

Смачна молода картопля, запечена в духовці з вершковим маслом, часником, сиром та зеленню нікого не залишить байдужим.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
136 ккал
Молода картопля запечена з сиром

Молода картопля запечена із сиром / © Credits

Подайте як гарнір до м'яса, риби, або як основну страву, доповнивши овочевим салатом, соусом і зеленню.

Інгредієнти

картопля
1 кг
вершкове масло
80 г
сир твердий
100 г
часник
3 зубчики
кріп
сіль

  1. Картоплю в шкірці, ретельно помийте. Викладіть в каструлю, залийте холодною водою, додайте сіль і варіть від моменту закипання 15-20 хвилин.

  2. Твердий сир натріть на велику тертку.

  3. Часник очистьте та пропустіть через прес.

  4. Кріп промийте і дрібно наріжте.

  5. У мисці з'єднайте розтоплене вершкове масло, часник, кріп і перемішайте.

  6. Картоплю викладіть на деко, дайте трохи охолонути і злегка придавіть картоплею. Кожну картоплину полийте вершковим маслом із часником та кропом, потім посипте твердим сиром.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 15 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1358
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