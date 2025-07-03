Молода картопля зі шкварками під ароматним соусом: цікавий рецепт

Молода картопля зі шкварками / © Credits

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Таку просту, але неймовірно смачну страву пропонує приготувати кухар Рома Ємець — ідеально як для родинного обіду, так і для неспішної вечері на дачі чи веранді.

Інгредієнти Молода картопля 1 кг Сіль 1 ст. л Яблучний оцет (або сік лимона) 1 ст. л Яйця 2 шт. Домашнє копчене сало 150 г Сметана 2 ст. л Сир твердий 70 г Болгарський перець ½ шт. Часник 1 зубчик Зелень (кріп, петрушка) жменя Перець чорний мелений

Приготування

Промийте та почистьте молоду картоплю. Варіть у підсоленій воді з додаванням 1 ст. л яблучного оцту чи лимонного соку — це допоможе зберегти її форму та приємний вигляд. Варіть до готовності (приблизно 15 хв). Кислотність допомагає картоплі не розварюватись, а залишатись цільною та привабливою на вигляд. Поки вариться картопля, змішайте у мисці сметану, натертий твердий сир, дрібно порізану зелень і болгарський перець. Додайте натертий часник, сіль та перець до свого смаку. Добре перемішайте. Соус має вийти ароматним, яскравим і трохи пікантним. Наріжте копчене сало кубиками, зніміть шкірку, обсмажте на середньому вогні до хрумкої золотистої скоринки. Вийміть шкварки шумівкою, але залиште жир у пательні. Відварену молоду картоплю розріжте навпіл і злегка обсмажте на жирі від сала. Це додасть ароматного підтону, хрумкої скоринки та неперевершеного смаку. Перекладіть гарячу картоплю у глибоку миску. Додайте сирно-сметанковий соус і швидко перемішайте — сир почне плавитись, а теплі аромати зіллються в єдину гастрономічну симфонію. Зверху посипте шкварками та ще трохи зеленої петрушки чи кропу.

Подавайте страву теплою. Можна додати відварене яйце, порізане навпіл або часточками — це ще більше збалансує смак і зробить порцію поживнішою.

Цей рецепт — ідеальне рішення для сімейного обіду, коли хочеться чогось простого, але домашнього та дуже смачного. Діти обожнюють м’яку картопельку, дорослі — аромат шкварок, а всі разом — вершковий соус зі свіжою зеленню.

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Смачного

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