- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 2 хв
Молода картопля зі шкварками під ароматним соусом: цікавий рецепт
Літо — сезон молодої картоплі, яку хочеться готувати якомога частіше. А ще — з дитинства знайомий аромат шкварок, хрумка скоринка та теплий сирний соус зі свіжою зеленню.
Таку просту, але неймовірно смачну страву пропонує приготувати кухар Рома Ємець — ідеально як для родинного обіду, так і для неспішної вечері на дачі чи веранді.
Інгредієнти
- Молода картопля
- 1 кг
- Сіль
- 1 ст. л
- Яблучний оцет (або сік лимона)
- 1 ст. л
- Яйця
- 2 шт.
- Домашнє копчене сало
- 150 г
- Сметана
- 2 ст. л
- Сир твердий
- 70 г
- Болгарський перець
- ½ шт.
- Часник
- 1 зубчик
- Зелень (кріп, петрушка) жменя
-
- Перець чорний мелений
-
Приготування
Промийте та почистьте молоду картоплю.
Варіть у підсоленій воді з додаванням 1 ст. л яблучного оцту чи лимонного соку — це допоможе зберегти її форму та приємний вигляд. Варіть до готовності (приблизно 15 хв). Кислотність допомагає картоплі не розварюватись, а залишатись цільною та привабливою на вигляд.
Поки вариться картопля, змішайте у мисці сметану, натертий твердий сир, дрібно порізану зелень і болгарський перець.
Додайте натертий часник, сіль та перець до свого смаку. Добре перемішайте. Соус має вийти ароматним, яскравим і трохи пікантним.
Наріжте копчене сало кубиками, зніміть шкірку, обсмажте на середньому вогні до хрумкої золотистої скоринки. Вийміть шкварки шумівкою, але залиште жир у пательні.
Відварену молоду картоплю розріжте навпіл і злегка обсмажте на жирі від сала. Це додасть ароматного підтону, хрумкої скоринки та неперевершеного смаку.
Перекладіть гарячу картоплю у глибоку миску.
Додайте сирно-сметанковий соус і швидко перемішайте — сир почне плавитись, а теплі аромати зіллються в єдину гастрономічну симфонію.
Зверху посипте шкварками та ще трохи зеленої петрушки чи кропу.
Подавайте страву теплою. Можна додати відварене яйце, порізане навпіл або часточками — це ще більше збалансує смак і зробить порцію поживнішою.
Цей рецепт — ідеальне рішення для сімейного обіду, коли хочеться чогось простого, але домашнього та дуже смачного. Діти обожнюють м’яку картопельку, дорослі — аромат шкварок, а всі разом — вершковий соус зі свіжою зеленню.
Смачного
!