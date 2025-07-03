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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
2 хв

Молода картопля зі шкварками під ароматним соусом: цікавий рецепт

Літо — сезон молодої картоплі, яку хочеться готувати якомога частіше. А ще — з дитинства знайомий аромат шкварок, хрумка скоринка та теплий сирний соус зі свіжою зеленню.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
210 ккал
Молода картопля зі шкварками

Молода картопля зі шкварками / © Credits

Таку просту, але неймовірно смачну страву пропонує приготувати кухар Рома Ємець — ідеально як для родинного обіду, так і для неспішної вечері на дачі чи веранді.

Інгредієнти

Молода картопля
1 кг
Сіль
1 ст. л
Яблучний оцет (або сік лимона)
1 ст. л
Яйця
2 шт.
Домашнє копчене сало
150 г
Сметана
2 ст. л
Сир твердий
70 г
Болгарський перець
½ шт.
Часник
1 зубчик
Зелень (кріп, петрушка) жменя
Перець чорний мелений

Приготування

  1. Промийте та почистьте молоду картоплю.

  2. Варіть у підсоленій воді з додаванням 1 ст. л яблучного оцту чи лимонного соку — це допоможе зберегти її форму та приємний вигляд. Варіть до готовності (приблизно 15 хв). Кислотність допомагає картоплі не розварюватись, а залишатись цільною та привабливою на вигляд.

  3. Поки вариться картопля, змішайте у мисці сметану, натертий твердий сир, дрібно порізану зелень і болгарський перець.

  4. Додайте натертий часник, сіль та перець до свого смаку. Добре перемішайте. Соус має вийти ароматним, яскравим і трохи пікантним.

  5. Наріжте копчене сало кубиками, зніміть шкірку, обсмажте на середньому вогні до хрумкої золотистої скоринки. Вийміть шкварки шумівкою, але залиште жир у пательні.

  6. Відварену молоду картоплю розріжте навпіл і злегка обсмажте на жирі від сала. Це додасть ароматного підтону, хрумкої скоринки та неперевершеного смаку.

  7. Перекладіть гарячу картоплю у глибоку миску.

  8. Додайте сирно-сметанковий соус і швидко перемішайте — сир почне плавитись, а теплі аромати зіллються в єдину гастрономічну симфонію.

  9. Зверху посипте шкварками та ще трохи зеленої петрушки чи кропу.

Подавайте страву теплою. Можна додати відварене яйце, порізане навпіл або часточками — це ще більше збалансує смак і зробить порцію поживнішою.

Цей рецепт — ідеальне рішення для сімейного обіду, коли хочеться чогось простого, але домашнього та дуже смачного. Діти обожнюють м’яку картопельку, дорослі — аромат шкварок, а всі разом — вершковий соус зі свіжою зеленню.

Смачного

!

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