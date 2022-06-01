Молода картопля в сметанному соусі із зеленню і часником

Молода картопля в сметанному соусі із зеленню і часником

Молода картопля смачна навіть просто відвареною.

Ми ж пропонуємо збагатити смакову гаму, додавши до неї свіжих ноток першої ґрунтової зелені, аромату і легкої гостроти часнику і оксамитуватого вершкового смаку сметани.

Інгредієнти:

1 кг молодої картоплі

250 г сметани

50 г вершкового масла

3 зубки часнику

пучок кропу

сіль

Приготування:

Молоду картоплю вимити і зішкребти з неї шкірку.

Очищену картоплю залити водою, довести до кипіння, посолити і варити під кришкою на середньому вогні до готовності.

Відварену картоплю відцідити і злегка просушити, потримавши каструлю без кришки на повільному вогні близько 30-45 секунд.

Вершкове масло розтопити в сковороді, викласти на нього картоплю і обсмажити її на середньому вогні до рум'яної скоринки.

Кріп і часник подрібнити, з'єднати зі сметаною, злегка посолити і добре вимішати.

Залити сметанним соусом картоплю, акуратно перемішати і томити на повільному вогні не більше 5 хвилин.

На замітку

Молоду картоплю в сметанному соусі із зеленню і часником можна подавати як гарнір до м'яса або риби або як самостійну страву з салатом зі свіжих овочів або весняної зелені.

Дрібну і середнію картоплю готуйте цілою, велику — розріжте на кілька частин залежно від її величини.

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