Морквяне намащення: рецепт чудового додатка до бутербродів
Це ідеальне намащення для тих, хто хочете освіжити свої перекуси та зробити їх не лише смачними, а й корисними.
Фудблогерка Yuliia Senych запропонувала простий рецепт морквяного намащення, яке стане ідеальним доповненням до ранкових тостів, сендвічів або навіть як легка закуска на вечерю.
Інгредієнти
- свіжа морква
- 250 г
- варені яйця
- 2 шт.
- твердий чи плавлений сир
- 70 г
- часник
- 2–3 зубчики
- сметана
- 3 ст. л
- сіль
-
- перець
-
Приготування
Свіжу моркву натиріть на дрібній тертці.
До неї додайте натерті відварені яйця, сир та часник.
Додайте сметану, вершковий сир або майонез.
Посоліть і перчіть за смаком. Усе ретельно перемішайте до однорідної маси.
Намащення можна подавати одразу на хліб, крекери чи лаваш. Вона також прекрасно підходить для перекусів на роботі чи школі.
Морквяне намащення — це простий спосіб зробити щоденні перекуси яскравими, смачними та корисними. Спробуйте цей рецепт і повірте, він швидко стане вашим улюбленим.