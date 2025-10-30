ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
1 хв

Морквяне намащення: рецепт чудового додатка до бутербродів

Це ідеальне намащення для тих, хто хочете освіжити свої перекуси та зробити їх не лише смачними, а й корисними.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
135 ккал
Морквяне намащення

Морквяне намащення / © Credits

Фудблогерка Yuliia Senych запропонувала простий рецепт морквяного намащення, яке стане ідеальним доповненням до ранкових тостів, сендвічів або навіть як легка закуска на вечерю.

Інгредієнти

свіжа морква
250 г
варені яйця
2 шт.
твердий чи плавлений сир
70 г
часник
2–3 зубчики
сметана
3 ст. л
сіль
перець

Приготування

  1. Свіжу моркву натиріть на дрібній тертці.

  2. До неї додайте натерті відварені яйця, сир та часник.

  3. Додайте сметану, вершковий сир або майонез.

  4. Посоліть і перчіть за смаком. Усе ретельно перемішайте до однорідної маси.

  5. Намащення можна подавати одразу на хліб, крекери чи лаваш. Вона також прекрасно підходить для перекусів на роботі чи школі.

Морквяне намащення — це простий спосіб зробити щоденні перекуси яскравими, смачними та корисними. Спробуйте цей рецепт і повірте, він швидко стане вашим улюбленим.

Дата публікації
Кількість переглядів
6
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie