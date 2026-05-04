Морквяний пиріг: рецепт швидкої в приготуванні випічки
Це бюджетний, ароматний і швидкий у приготуванні пиріг із додаванням моркви, яка додасть випічці гарного кольору і ніжного смаку.
Десерт виходить соковитим, в міру солодким, з апельсиновим ароматом і сподобається як дітям, так і дорослим.
Інгредієнти:
морква очищена — 200 г;
борошно пшеничне — 250 г;
яйця курячі — 3 шт.;
цукор — 150 г;
олія — 100 г;
розпушувач — 12 г;
апельсин — 1 шт.;
сіль — щіпка;
цукрова пудра.
Приготування:
Апельсин помийте, обсушіть паперовим рушником і зніміть цедру.
Моркву очистьте і натріть на дрібну тертку.
У миску просійте борошно з розпушувачем, всипте цукор, сіль і перемішайте.
Додайте моркву, цедру апельсина, яйця, олію, потім всипте суху масу і перемішайте вінчиком до однорідності.
Форму для випікання змастіть злегка олією, вилийте в неї тісто і розрівняйте.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев’яною паличкою.
Пиріг дістаньте з духовки, остудіть, вийміть із форми і посипте цукровою пудрою.
Поради:
Апельсинову цедру можна замінити в пирозі ванільним цукром і корицею.