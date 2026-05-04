Категорія: Рецепти
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Морквяний пиріг: рецепт швидкої в приготуванні випічки

Це бюджетний, ароматний і швидкий у приготуванні пиріг із додаванням моркви, яка додасть випічці гарного кольору і ніжного смаку.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Десерт виходить соковитим, в міру солодким, з апельсиновим ароматом і сподобається як дітям, так і дорослим.

Інгредієнти:

  • морква очищена — 200 г;

  • борошно пшеничне — 250 г;

  • яйця курячі — 3 шт.;

  • цукор — 150 г;

  • олія — 100 г;

  • розпушувач — 12 г;

  • апельсин — 1 шт.;

  • сіль — щіпка;

  • цукрова пудра.

Приготування:

  1. Апельсин помийте, обсушіть паперовим рушником і зніміть цедру.

  2. Моркву очистьте і натріть на дрібну тертку.

  3. У миску просійте борошно з розпушувачем, всипте цукор, сіль і перемішайте.

  4. Додайте моркву, цедру апельсина, яйця, олію, потім всипте суху масу і перемішайте вінчиком до однорідності.

  5. Форму для випікання змастіть злегка олією, вилийте в неї тісто і розрівняйте.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев’яною паличкою.

  7. Пиріг дістаньте з духовки, остудіть, вийміть із форми і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Апельсинову цедру можна замінити в пирозі ванільним цукром і корицею.

