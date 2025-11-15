Морквяний салат по-азійськи: рецепт легкої та смачної закуски

Морквяний салат по-азійськи / © Credits

На сторінці Tammy Weatherhead розповіли про простий рецепт, який дозволяє насолодитися усіма перевагами ретинолу (вітаміну А), який міститься у моркві.

Інгредієнти Морква 5 шт. Часник 3 зубчики Перець Серрано Рисовий оцет 1 ст. л Соєвий соус 2 ст. л Звичайний оцет 2 ст. л Лайм 1 шт. Кунжутне масло 2 ст. л Насіння кунжуту

Приготування

Моркву очистьте та наріжте тонкими стрічками чи використайте спеціальний ніж для овочевих спіралей. Часник подрібніть, перець Серрано додайте за бажанням, якщо не любите гостре, можете його пропустити. Змішайте рисовий оцет, соєвий соус, звичайний оцет, кунжутне масло та сік лайма. Залийте моркву цією сумішшю, додайте насіння кунжуту. Дайте салату постояти 20 хв у холодильнику перед подачею

Поради

Для більшої хрумкості моркву можна залишити у холодній воді на 5 хв перед маринуванням.

Додайте трохи меду чи кленового сиропу, якщо любите баланс солодкого та кислого.

Цей салат поєднує користь і смак, адже морква багата на бета-каротин, часник і лайм додають свіжості, а кунжутне масло та насіння — нотки азійської кухні. Ідеально підходить як легка закуска, гарнір до риби чи курки, або навіть як самостійний салат для перекусу.

Листопадові вечори стають теплішими з таким простим, корисним і ароматним салатом на вашому столі. Спробуйте, і він точно стане вашим улюбленим.