Морквяне печиво: рецепт смачної та корисної випічки

Морквяне печиво готувати просто, але в результаті воно виходить неймовірно смачним.

Яка випічка дуже корисна, містить багато клітковини та каротину. Печиво виходить дуже м'яким, ніжним і просто тане у роті. Такий рецепт оцінять дорослі та діти.

Інгредієнти:

Борошно – 2,5 склянки;

Сира морква – 1 склянка;

Цукор – 100 г;

Вершкове масло – 100 г;

Розпушувач – 2 ч. л.;

Сіль – щіпка;

Олія

Приготування:

Моркву очистіть та натріть на дрібній тертці. Вершкове масло кімнатної температури розітріть із цукром. Всипте просіяне борошно з розпушувачем. Перемішайте. Додайте до олійно-цукрової суміші натерту моркву. Замісіть тісто і зробіть з нього невеликі коржики або кульки.

Викладайте їх на злегка змащене олією деко на відстані один від одного і випікайте за температури 180 градусів 20-25 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою.

Поради:

Готове печиво можна посипати цукровою пудрою.

У печиво можна додати ізюм, ванілін, корицю.

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