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Морквяне печиво: рецепт смачної та корисної випічки

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
219
Час на прочитання
1 хв
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Морквяне печиво: рецепт смачної та корисної випічки

Фото: Credits

Морквяне печиво готувати просто, але в результаті воно виходить неймовірно смачним.

Яка випічка дуже корисна, містить багато клітковини та каротину. Печиво виходить дуже м'яким, ніжним і просто тане у роті. Такий рецепт оцінять дорослі та діти.

Інгредієнти:

  • Борошно – 2,5 склянки;
  • Сира морква – 1 склянка;
  • Цукор – 100 г;
  • Вершкове масло – 100 г;
  • Розпушувач – 2 ч. л.;
  • Сіль – щіпка;
  • Олія

Приготування:

Моркву очистіть та натріть на дрібній тертці. Вершкове масло кімнатної температури розітріть із цукром. Всипте просіяне борошно з розпушувачем. Перемішайте. Додайте до олійно-цукрової суміші натерту моркву. Замісіть тісто і зробіть з нього невеликі коржики або кульки.

Викладайте їх на злегка змащене олією деко на відстані один від одного і випікайте за температури 180 градусів 20-25 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою.

Поради:

  • Готове печиво можна посипати цукровою пудрою.
  • У печиво можна додати ізюм, ванілін, корицю.

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Дата публікації
Перегляди
219
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