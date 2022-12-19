Морквяне печиво: рецепт смачної та корисної випічки

Морквяне печиво готувати просто, але в результаті воно виходить неймовірно смачним.
Яка випічка дуже корисна, містить багато клітковини та каротину. Печиво виходить дуже м'яким, ніжним і просто тане у роті. Такий рецепт оцінять дорослі та діти.
Інгредієнти:
- Борошно – 2,5 склянки;
- Сира морква – 1 склянка;
- Цукор – 100 г;
- Вершкове масло – 100 г;
- Розпушувач – 2 ч. л.;
- Сіль – щіпка;
- Олія
Приготування:
Моркву очистіть та натріть на дрібній тертці. Вершкове масло кімнатної температури розітріть із цукром. Всипте просіяне борошно з розпушувачем. Перемішайте. Додайте до олійно-цукрової суміші натерту моркву. Замісіть тісто і зробіть з нього невеликі коржики або кульки.
Викладайте їх на злегка змащене олією деко на відстані один від одного і випікайте за температури 180 градусів 20-25 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою.
Поради:
- Готове печиво можна посипати цукровою пудрою.
- У печиво можна додати ізюм, ванілін, корицю.
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