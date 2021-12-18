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Морквяний крем-суп з бодяном: рецепт ароматної та пісної страви

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Морквяний крем-суп з бодяном: рецепт ароматної та пісної страви

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Для приготування цієї страви знадобиться всього 10-15 хвилин.

Ароматний овочевий крем-суп із моркви і броколі з часником і бодяном буде дуже доречний в піст, тому що він смачний, корисний і красивий.

Інгредієнти на чотири порції:

  • 6 морквин (середніх розмірів)
  • 200 г броколі
  • 4 зубчики часнику
  • пучок зеленої цибулі
  • 1 головка червоної цибулі
  • 2-3 зірочки бодяну
  • по щіпці кориці, гвоздики і чорного перцю
  • сік 1 лимона
  • 200-300 мл води

Окремо відварити, але не розварити розібрану на дрібні качанчики броколі, воду злити. Очищену моркву покласти в каструлю з киплячою водою і варити на маленькому вогні 10 хвилин, потім додати порізану або натерту на дрібні кубики цибулю і натертий часник. Посолити, поперчити, додати прянощі і дати попихкати на вогні ще 3-4 хвилини. За допомогою ручного блендера перетворити овочеву суміш в каструлі в пюре, додати бодян і залишити на мінімальному вогні рівно на 1 хвилину. Коли суп трохи охолоне, додати в нього свіжий сік одного лимона.

Подрібнити зелену цибулю.

Подавати яскраво-помаранчевий суп із додаванням зелених шматочків броколі і зеленої цибулі, залишивши в кожній тарілці по зірочці бодяну

Тонкощі: замість зеленої цибулі можна взяти кінзу, яка чудово доповнює ніжний смак моркви, але тоді бодян слід замінити зернами коріандру.

Софія Яроцька

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