Морквяний крем-суп з бодяном: рецепт ароматної та пісної страви

Для приготування цієї страви знадобиться всього 10-15 хвилин.
Ароматний овочевий крем-суп із моркви і броколі з часником і бодяном буде дуже доречний в піст, тому що він смачний, корисний і красивий.
Інгредієнти на чотири порції:
- 6 морквин (середніх розмірів)
- 200 г броколі
- 4 зубчики часнику
- пучок зеленої цибулі
- 1 головка червоної цибулі
- 2-3 зірочки бодяну
- по щіпці кориці, гвоздики і чорного перцю
- сік 1 лимона
- 200-300 мл води
Окремо відварити, але не розварити розібрану на дрібні качанчики броколі, воду злити. Очищену моркву покласти в каструлю з киплячою водою і варити на маленькому вогні 10 хвилин, потім додати порізану або натерту на дрібні кубики цибулю і натертий часник. Посолити, поперчити, додати прянощі і дати попихкати на вогні ще 3-4 хвилини. За допомогою ручного блендера перетворити овочеву суміш в каструлі в пюре, додати бодян і залишити на мінімальному вогні рівно на 1 хвилину. Коли суп трохи охолоне, додати в нього свіжий сік одного лимона.
Подрібнити зелену цибулю.
Подавати яскраво-помаранчевий суп із додаванням зелених шматочків броколі і зеленої цибулі, залишивши в кожній тарілці по зірочці бодяну
Тонкощі: замість зеленої цибулі можна взяти кінзу, яка чудово доповнює ніжний смак моркви, але тоді бодян слід замінити зернами коріандру.
Софія Яроцька
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