Морквяний крем-суп з бодяном: рецепт ароматної та пісної страви

Для приготування цієї страви знадобиться всього 10-15 хвилин.

Ароматний овочевий крем-суп із моркви і броколі з часником і бодяном буде дуже доречний в піст, тому що він смачний, корисний і красивий.

Інгредієнти на чотири порції:

6 морквин (середніх розмірів)

200 г броколі

4 зубчики часнику

пучок зеленої цибулі

1 головка червоної цибулі

2-3 зірочки бодяну

по щіпці кориці, гвоздики і чорного перцю

сік 1 лимона

200-300 мл води

Окремо відварити, але не розварити розібрану на дрібні качанчики броколі, воду злити. Очищену моркву покласти в каструлю з киплячою водою і варити на маленькому вогні 10 хвилин, потім додати порізану або натерту на дрібні кубики цибулю і натертий часник. Посолити, поперчити, додати прянощі і дати попихкати на вогні ще 3-4 хвилини. За допомогою ручного блендера перетворити овочеву суміш в каструлі в пюре, додати бодян і залишити на мінімальному вогні рівно на 1 хвилину. Коли суп трохи охолоне, додати в нього свіжий сік одного лимона.

Подрібнити зелену цибулю.

Подавати яскраво-помаранчевий суп із додаванням зелених шматочків броколі і зеленої цибулі, залишивши в кожній тарілці по зірочці бодяну

Тонкощі: замість зеленої цибулі можна взяти кінзу, яка чудово доповнює ніжний смак моркви, але тоді бодян слід замінити зернами коріандру.

Софія Яроцька

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