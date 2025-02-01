Морквяний паштет: рецепт оригінального намащення

Морквяний паштет – смачна й корисна страва, яку можна подавати на сніданок, перекус або навіть як доповнення до святкового столу. Цей паштет поєднує в собі неперевершену гармонію смаків, які дарують морква, розмарин, часник та особлива цитрусова нотка, що надає страві унікальності.

На сторінці ericlahuerta розповіли про рецепт оригінального морквяного паштету, який сподобається навіть найвибагливішим гурманам.

Інгредієнти морква 500 г цибуля 1 шт. часник 1 гол. цедра лимона цедра лайма розмарин лимонний сік 25 мл мигдаль 30 г фундук 30 г томатна паста 1 ст. л. оливкова олія 60 мл курячий чи м'ясний бульйон 100 мл кмин солодка паприка сіль сорний перець сир фета

Приготування

Спочатку ретельно підготуйте овочі. Моркву та цибулю наріжте великими шматками, а головку часнику розріжте навпіл. Всі ці інгредієнти разом з цитрусовими цедрами – лимонною – лаймовою – покладіть до глибокої миски. Додайте одну столову ложку солодкої паприки, таку ж кількість кмину, оливкову олію першого віджиму, сіль і перець за своїм смаком, а також кілька гілок розмарину. Все це ретельно перемішайте, щоб аромати змішалися між собою. Після того, як овочі вберуть усі спеції, викладіть їх на деко. Випікайте в попередньо розігрітій духовці за температури 180°C близько 45 хв до м'якості та приємного золотавого кольору. Після закінчення часу вийміть деко з духовки та дайте овочам трохи охолонути. Потім перекладіть їх до блендера або кухонного комбайна і додайте решту інгредієнтів: лимонний сік, томатну пасту, мигдаль, фундук і бульйон. Блендер або комбайн допоможуть досягти ідеальної текстури паштету, тому не поспішайте. Змішуйте все до отримання ніжної та однорідної маси. Не забудьте додати ще один важливий інгредієнт – сир фета. Це надасть страві кремової консистенції та збагатить смак.

Після цього за бажанням можна подати паштет як закуску або намастити на хліб. Він чудово поєднується з грінками, свіжим хлібом і навіть з овочами.

Морквяний паштет – це справжній вибух смаку, який може стати окрасою будь-якого столу. Їсти його не лише приємно, а й корисно, адже всі інгредієнти мають чудові харчові властивості.

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