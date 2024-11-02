Морквяний суп з імбиром: рецепт корисної зігрівальної страви

Ця страва приємна на смак і насичена корисними для організму речовинами, завдяки поєднанню яскравої моркви та пряного імбиру.

На сторінці My First Meals розповіли, як приготувати смачний морквяний суп. Він виходить надзвичайно ароматним, збагаченим вітамінами та корисними компонентами, які зміцнюють імунну систему.

Інгредієнти Морква 500 г Цибуля 2 шт. Імбир (розміром з великий палець) 1 шт. Куркума 1 ст. л Овочевий бульйонний кубик 1 шт.

Приготування:

Увімкніть духовку на 200°C. Додайте моркву, цибулю та імбир на велике деко, вистелене пергаментом. Зверху збризніть трохи олією, а потім додайте куркуму, все добре перемішайте та накрийте фольгою. Поставте деко в духовку на одну годину, потім вийміть і додайте овочі в кухонний комбайн разом із бульйонним кубиком і невеликою кількістю води, а потім збийте до однорідності. Вилийте суміш у каструлю з 500 мл води та доведіть до слабкого кипіння.

Смачного!

Морква — чудове джерело бета-каротину, вітаміну А та антиоксидантів, які підтримують здоров'я шкіри та покращують зір. Імбир, своєю чергою, має протизапальні властивості, допомагає зігрітися та стимулює травлення. Такий суп стане чудовою профілактикою застудних захворювань і подарує приємне відчуття тепла та затишку.

Спробуйте приготувати морквяний суп за цим рецептом і відчуйте, як його насичений смак та аромат огортає вас теплом.

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