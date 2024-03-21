Морквяний торт: корисний та смачний рецепт

Цей рецепт морквяного торта з вершковим сиром вам варто приготувати. Він пухкий, вологий і дуже смачний.

Морквяний торт – це не лише смачний десерт, але й корисний. Кулінарна блогерка Олівія Робертсон-Мо поділилася своїм особливим рецептом, який вразить шанувальників здорового харчування.

У цьому рецепті морква відіграє головну роль та забезпечує торт вологістю і пухкістю. Кленовий сироп, який використовується як підсолоджувач, додає натурального солодкого смаку без використання рафінованого цукру.

Інгредієнти Масло 1/2 склянки Яйце 2 шт Екстракт ванілі 1 ч.л Гарбузове пюре 1/2 склянки Кленовий сироп 100 мл Кориця 1 ч.л Лимонний сік 1 ч.л Морква 3 шт Борошно 1/2 склянки Подрібнений кокос 1 склянка Сода 1/2 ч.л Розпушувач 1/4 ч.л Сіль дрібка Вершковий сир 1 чашка

Приготування

Перед початком приготування торта розтопіть масло на водяній бані. Дайте йому охолонути перед тим, як додавати інші інгредієнти.

Візьміть велику миску та додайте розтоплене масло, 2 яйця, чайну ложку ванільного екстракту, половину склянки гарбузового пюре, лимонний сік та третину склянки чистого кленового сиропу. Перемішайте інгредієнти до однорідності.

Натріть 3 середні моркви на тертці, та додайте їх у суміш. Перемішайте. Додайте половину склянки борошна, одну склянку подрібненого кокоса (змішаного в дрібне борошно), половину чайної ложки соди, чверть чайної ложки розпушувача та щіпку солі. Перемішайте до однорідності.

Використовуйте форму для запіканок, застелену пергаментом. Вилийте суміш у форму, рівномірно розподіліть її по всій площі. Розігрійте духовку до температури 180°C. Випікайте торт протягом 50-60 хвилин або доки він не стане золотистим. Також можете провести тест на готовність: вставте всередину торта дерев'яну шпажку, і якщо вона вийде чистою – торт готовий.

Поки торт охолоне, приготуйте глазур. У чистій мисці змішайте вершковий сир з однією столовою ложкою кленового сиропу. Перемішайте, поки глазур не стане гладкою та однорідною.

Після охолодження торту достатньо налити глазур на верхню частину та рівномірно розподілити її, щоб покрити весь торт.

Додайте зверху улюблених горішків. Готово.

Здорові інгредієнти, витончений смак і простота приготування роблять цей торт ідеальним вибором для будь-якої нагоди чи свята. Він не лише задовольнить ваші смакові рецептори, а й буде корисним для здоровʼя.

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