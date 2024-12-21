Морквяний торт: рецепт смачного десерту

Морквяний торт — справжня перлина домашніх десертів. Він ідеально поєднує ніжну текстуру, аромат спецій та легку солодкість, яка не перевантажує смак.

Його можна приготувати як на свята, так і для затишного сімейного чаювання. Цей десерт стане улюбленцем вашої родини, а його рецептом поділилися на сторінці annasimiachko і він здивує вас своєю простотою приготування.

Інгредієнти

Для бісквіта вам знадобляться:

Соняшникова олія 180 мл

Цукор 240 г

Яйця 3 шт.

Кориця 1 ч. л

Мелений імбир 0,5 ч. л

Волоські горіхи 100 г

Мускатний горіх

Розпушувач 7 г

Сіль

Ванільний цукор 1 пакетик

Борошно 240 г

Морква (натерта на дрібну тертку та витиснута від соку) 200 г

Цедра апельсина

Для крему вам знадобиться:

Вершковий сир 400 г

Цукрова пудра 100 г

Вершки (30%) 250 мл

Ванільний екстракт

Приготування

У великій мисці збийте яйця з цукром до утворення світлої, пухкої маси. Цей етап дуже важливий, адже саме збиті яйця забезпечують легкість і повітряність торта. До отриманої маси додайте соняшникову олію та акуратно перемішайте. В окремій ємності просійте борошно разом із розпушувачем, корицею, меленим імбиром і дрібкою мускатного горіха. Просіювання допоможе уникнути грудочок у тісті та додасть бісквіту ніжності. Поступово вводьте сухі інгредієнти до яєчної суміші, обережно перемішуйте. На цьому етапі додайте головний інгредієнт — моркву. Її необхідно попередньо натерти на дрібну тертку та витиснути зайвий сік. Це зробить бісквіт ніжнішим і запобігатиме надмірній вологості. Сюди ж додайте подрібнені волоські горіхи та цедру апельсина. Розігрійте духовку до 180°C. Форму діаметром близько 20 см змастіть олією чи вистеліть пергаментом. Вилийте тісто у форму та випікайте 35–40 хвилин. Щоб переконатися у готовності, скористайтеся зубочисткою, якщо вона виходить із бісквіта сухою, то можна діставати його з духовки. Дайте коржу повністю охолонути перед збиранням торта. Для крему збийте вершковий сир із цукровою пудрою та ванільним екстрактом до однорідності. Окремо збийте охолоджені вершки до стійкої піни, а потім обережно введіть їх у сирну масу. Це зробить крем легким і повітряним. Охолоджений корж розріжте на три рівномірні шари. Кожен із них щедро перемажте кремом, залишивши трохи для верхівки та боків торта. Ретельно вирівняйте крем, щоб торт мав акуратний вигляд. Для завершення прикрасьте десерт горіхами, цедрою апельсина чи навіть крихтами самого бісквіту. Покладіть торт у холодильник мінімум на 3–4 години, щоб крем стабілізувався, а всі смаки з’єдналися в єдину гармонію.

Цей рецепт доводить, що десерт може бути не лише смачним, але й корисним. Завдяки моркві торт насичується вітамінами, а спеції додають йому затишного, святкового настрою. Він стане ідеальним завершенням сімейного обіду чи сюрпризом для гостей.

Спробуйте приготувати його за цим рецептом і переконайтеся, що домашня випічка може бути одночасно простою, вишуканою та незабутньо смачною.

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