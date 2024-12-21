Морквяний торт: рецепт смачного десерту

Морквяний торт — справжня перлина домашніх десертів. Він ідеально поєднує ніжну текстуру, аромат спецій та легку солодкість, яка не перевантажує смак.
Його можна приготувати як на свята, так і для затишного сімейного чаювання. Цей десерт стане улюбленцем вашої родини, а його рецептом поділилися на сторінці annasimiachko і він здивує вас своєю простотою приготування.
Інгредієнти
Для бісквіта вам знадобляться:
- Соняшникова олія 180 мл
- Цукор 240 г
- Яйця 3 шт.
- Кориця 1 ч. л
- Мелений імбир 0,5 ч. л
- Волоські горіхи 100 г
- Мускатний горіх
- Розпушувач 7 г
- Сіль
- Ванільний цукор 1 пакетик
- Борошно 240 г
- Морква (натерта на дрібну тертку та витиснута від соку) 200 г
- Цедра апельсина
Для крему вам знадобиться:
- Вершковий сир 400 г
- Цукрова пудра 100 г
- Вершки (30%) 250 мл
- Ванільний екстракт
Приготування
- У великій мисці збийте яйця з цукром до утворення світлої, пухкої маси. Цей етап дуже важливий, адже саме збиті яйця забезпечують легкість і повітряність торта.
- До отриманої маси додайте соняшникову олію та акуратно перемішайте.
- В окремій ємності просійте борошно разом із розпушувачем, корицею, меленим імбиром і дрібкою мускатного горіха. Просіювання допоможе уникнути грудочок у тісті та додасть бісквіту ніжності.
- Поступово вводьте сухі інгредієнти до яєчної суміші, обережно перемішуйте.
- На цьому етапі додайте головний інгредієнт — моркву. Її необхідно попередньо натерти на дрібну тертку та витиснути зайвий сік. Це зробить бісквіт ніжнішим і запобігатиме надмірній вологості.
- Сюди ж додайте подрібнені волоські горіхи та цедру апельсина.
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Форму діаметром близько 20 см змастіть олією чи вистеліть пергаментом.
- Вилийте тісто у форму та випікайте 35–40 хвилин.
- Щоб переконатися у готовності, скористайтеся зубочисткою, якщо вона виходить із бісквіта сухою, то можна діставати його з духовки.
- Дайте коржу повністю охолонути перед збиранням торта.
- Для крему збийте вершковий сир із цукровою пудрою та ванільним екстрактом до однорідності.
- Окремо збийте охолоджені вершки до стійкої піни, а потім обережно введіть їх у сирну масу. Це зробить крем легким і повітряним.
- Охолоджений корж розріжте на три рівномірні шари.
- Кожен із них щедро перемажте кремом, залишивши трохи для верхівки та боків торта. Ретельно вирівняйте крем, щоб торт мав акуратний вигляд.
- Для завершення прикрасьте десерт горіхами, цедрою апельсина чи навіть крихтами самого бісквіту.
- Покладіть торт у холодильник мінімум на 3–4 години, щоб крем стабілізувався, а всі смаки з’єдналися в єдину гармонію.
Цей рецепт доводить, що десерт може бути не лише смачним, але й корисним. Завдяки моркві торт насичується вітамінами, а спеції додають йому затишного, святкового настрою. Він стане ідеальним завершенням сімейного обіду чи сюрпризом для гостей.
Спробуйте приготувати його за цим рецептом і переконайтеся, що домашня випічка може бути одночасно простою, вишуканою та незабутньо смачною.
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