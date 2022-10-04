Морквяно-імбірний суп: рецепт смачної, корисної та яскравої страви

Психотерапевти рекомендують восени та взимку вживати більше яскравої кольорової їжі. Природа поступово втрачає яскраві фарби і в нашому житті стає мало сонячного світла, отже, потрібно додавати краси у свої тарілки. Морквяний суп із цим завданням успішно дає раду.

Яскраво-жовтогарячий морквяний суп, наповнений вітамінами та мікроелементами, необхідними організму в міжсезоння — це чудовий вибір для буднього дня та для вихідного. Тим більше, що на приготування багато часу не знадобиться.

Складники

оливкова олія — 1 ст. л.

цибуля — 1 шт.

імбир — 2 ст. ложки

часник — 2 зубчики часнику

мускатний горіх – половина ч. л.

овочевий бульйон — 850 мл

морква – 500 г

консервована квасоля — 400 г

гарбузове насіння або смажений мигдаль, мускатний горіх для посилки

Приготування

Нагрійте олію у великій сковороді, додайте подрібнену цибулю, натертий імбир і порізаний пластинками часник і смажте все протягом 5 хвилин до м'якості. Додайте мускатний горіх і готуйте ще 1 хв.

Влийте бульйон, додайте нарізану кружальцями моркву, квасолю (рідину з банки не зливайте), потім накрийте кришкою і варіть 20-25 хвилин, поки морква не стане м'якою.

Збийте все занурювальним блендером чи кухонним комбайном до отримання однорідної маси. Подавайте з мигдалем, насінням та мускатним горіхом.

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