Морквяно-сирне намащення: незвичний рецепт смачної закуски

Морквяно-сирне намащення — оригінальний рецепт, який дозволяє використовувати звичайну моркву як головний інгредієнт. Легке, з ніжною текстурою та насиченим смаком, воно ідеально підходить для сніданків і перекусів протягом дня.
На сторінці yuliia.senych розповіли, що намазки для бутербродів і сендвічів стали важливою частиною кулінарного арсеналу сучасної господині. І хоча класичні намащення, як-от хумус або паштет, досить популярні, спробуйте приготувати щось нове, корисне та яскраве.
Інгредієнти
- Свіжа морква
- 250 г
- Варені яйця
- 2 шт.
- Твердий сир
- 70 г
- Часник
- 2-3 зубчики
- Сметана
- 3 ст. л
- Сіль
- Перець
Приготування:
- Моркву натріть на мілкій терці.
- До неї додайте натерті відварені яйця, твердий сир і часник.
- Заправте сметаною, посоліть та поперчіть до смаку.
- Перемішайте та намастіть на хліб.
Поради:
- Замість твердого сиру можна використати плавлений сир, а авторка відео спробувала приготувати намащення з пармезаном.
- Сметану можна замінити на вершковий сир або майонез.
Морква додасть яскравості вашій страві, а також вона має безліч корисних властивостей. Багата на бета-каротин — потужний антиоксидант, який організм перетворює на вітамін А, необхідний для здоров’я шкіри та зору. А додаткові компоненти, як сир та спеції, забезпечують гармонійний смак та додають намащенню білки та кальцій — чудовий бонус для підтримки здоровʼя.
Смачного!
@yuliia.senych Швидка та корисна намазка з моркви Нам потрібні: • свіжа морква 250г • варені яйця 2шт • твердий сир/плавлений сир 70г *я додавала пармезан,і це вийшло неймовірно смачно • часник 2-3 зуб • сметана/вершковий сир/ майонез 3 ст.л. • сіль/перець Приготування ⬇️ 1. Моркву натираємо на мілкій терці. До моркви натираємо відварені яйця ,твердий сир і часник. 2. Заправляємо сметаною/вершковим сиром і солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо до поєднання і змащуємо хлібчик намазкою. Смачного! #українськийтікток #recipe #рецепти #рецепт #recipes #українською #намазка #морква ♬ оригінальний звук - ТУТ СМАЧНО
Морквяно-сирне намащення прекрасно смакує зі свіжим багетом, підсмаженими тостами чи цільнозерновим хлібом. Воно також стане чудовим додатком до овочевих страв або ж його можна використовувати як соус для смачних крекерів та чипсів.
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