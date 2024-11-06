Морквяно-сирне намащення: незвичний рецепт смачної закуски

Морквяно-сирне намащення — оригінальний рецепт, який дозволяє використовувати звичайну моркву як головний інгредієнт. Легке, з ніжною текстурою та насиченим смаком, воно ідеально підходить для сніданків і перекусів протягом дня.

На сторінці yuliia.senych розповіли, що намазки для бутербродів і сендвічів стали важливою частиною кулінарного арсеналу сучасної господині. І хоча класичні намащення, як-от хумус або паштет, досить популярні, спробуйте приготувати щось нове, корисне та яскраве.

Інгредієнти Свіжа морква 250 г Варені яйця 2 шт. Твердий сир 70 г Часник 2-3 зубчики Сметана 3 ст. л Сіль Перець

Приготування:

Моркву натріть на мілкій терці. До неї додайте натерті відварені яйця, твердий сир і часник. Заправте сметаною, посоліть та поперчіть до смаку. Перемішайте та намастіть на хліб.

Поради:

Замість твердого сиру можна використати плавлений сир, а авторка відео спробувала приготувати намащення з пармезаном.

Сметану можна замінити на вершковий сир або майонез.

Морква додасть яскравості вашій страві, а також вона має безліч корисних властивостей. Багата на бета-каротин — потужний антиоксидант, який організм перетворює на вітамін А, необхідний для здоров’я шкіри та зору. А додаткові компоненти, як сир та спеції, забезпечують гармонійний смак та додають намащенню білки та кальцій — чудовий бонус для підтримки здоровʼя.

Смачного!

Морквяно-сирне намащення прекрасно смакує зі свіжим багетом, підсмаженими тостами чи цільнозерновим хлібом. Воно також стане чудовим додатком до овочевих страв або ж його можна використовувати як соус для смачних крекерів та чипсів.

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