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Морквяно-сирне намащення: незвичний рецепт смачної закуски

Морквяно-сирне намащення: незвичний рецепт смачної закуски

Морквяно-сирне намащення / Фото: Credits

Морквяно-сирне намащення — оригінальний рецепт, який дозволяє використовувати звичайну моркву як головний інгредієнт. Легке, з ніжною текстурою та насиченим смаком, воно ідеально підходить для сніданків і перекусів протягом дня.

На сторінці yuliia.senych розповіли, що намазки для бутербродів і сендвічів стали важливою частиною кулінарного арсеналу сучасної господині. І хоча класичні намащення, як-от хумус або паштет, досить популярні, спробуйте приготувати щось нове, корисне та яскраве. 

Інгредієнти

Свіжа морква
250 г
Варені яйця
2 шт.
Твердий сир
70 г
Часник
2-3 зубчики
Сметана
3 ст. л
Сіль
Перець

Приготування:

  1. Моркву натріть на мілкій терці. 
  2. До неї додайте натерті відварені яйця, твердий сир і часник.
  3. Заправте сметаною, посоліть та поперчіть до смаку.
  4. Перемішайте та намастіть на  хліб.

Поради:

  • Замість твердого сиру можна використати плавлений сир, а авторка відео спробувала приготувати намащення з пармезаном.
  • Сметану можна замінити на вершковий сир або майонез. 

Морква додасть яскравості вашій страві, а також вона має безліч корисних властивостей. Багата на бета-каротин — потужний антиоксидант, який організм перетворює на вітамін А, необхідний для здоров’я шкіри та зору. А додаткові компоненти, як сир та спеції, забезпечують гармонійний смак та додають намащенню білки та кальцій — чудовий бонус для підтримки здоровʼя.

Смачного!

@yuliia.senych Швидка та корисна намазка з моркви Нам потрібні: • свіжа морква 250г • варені яйця 2шт • твердий сир/плавлений сир 70г *я додавала пармезан,і це вийшло неймовірно смачно • часник 2-3 зуб • сметана/вершковий сир/ майонез 3 ст.л. • сіль/перець Приготування ⬇️ 1. Моркву натираємо на мілкій терці. До моркви натираємо відварені яйця ,твердий сир і часник. 2. Заправляємо сметаною/вершковим сиром і солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо до поєднання і змащуємо хлібчик намазкою. Смачного! #українськийтікток #recipe #рецепти #рецепт #recipes #українською #намазка #морква ♬ оригінальний звук - ТУТ СМАЧНО

Морквяно-сирне намащення прекрасно смакує зі свіжим багетом, підсмаженими тостами чи цільнозерновим хлібом. Воно також стане чудовим додатком до овочевих страв або ж його можна використовувати як соус для смачних крекерів та чипсів.

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