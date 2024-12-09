Морквяно-яблучний салат із апельсиновим соком: рецепт корисної страви

Коли настає час потішити себе чимось легким, свіжим і водночас неймовірно корисним, морквяно-яблучний салат із апельсиновим соком стає ідеальним вибором. Ця страва — справжня знахідка для тих, хто прагне поєднати насичений смак, легкість у приготуванні та користь для здоров’я.
Рецепт, натхненний ідеями zallibhai, обіцяє справжню феєрію свіжості у кожній ложці.
Інгредієнти
- Морква
- Яблуко
- Буряк
- М’ята
- Імбир
- Апельсиновий сік
- Лимонний сік
- Оливкова олія
- Сіль
- Перець
Приготування:
- Почистіть моркву, яблуко та буряк. Наріжте їх тонкими скибочками чи соломкою. Якщо хочете додати текстури, використовуйте тертку,так салат буде ніжнішим і соковитішим.
- Додайте мʼяту. Її листочки обережно порвіть руками чи дрібно наріжте. Вона надасть салату ароматної свіжості.
- У невеликій мисці змішайте свіжовичавлений апельсиновий та лимонний соки. Додайте натертий імбир (достатньо невеликого шматочка, щоб не перебити смак основних інгредієнтів). Долийте трохи оливкової олії та приправте сіллю й перцем.
- Викладіть підготовлені овочі та фрукти у миску, полийте заправкою та обережно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно просочилися ароматною сумішшю.
- Перекладіть салат у красиву тарілку чи миску, прикрасьте листочками м’яти чи тонкими скибочками яблука для естетичності.
Поради:
- Якщо хочете додати трохи текстури, посипте салат подрібненими горіхами чи насінням, наприклад, гарбузовим або кунжутом.
- Для яскравого смаку спробуйте додати дрібку кориці чи кардамону.
- Замініть оливкову олію кунжутною для екзотичного відтінку.
Цей морквяно-яблучний салат із апельсиновим соком — справжня знахідка для поціновувачів корисних страв. Легкий та наповнений вітамінами, він неодмінно стане фаворитом у вашому меню.
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