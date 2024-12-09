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Морквяно-яблучний салат із апельсиновим соком: рецепт корисної страви

Морквяно-яблучний салат із апельсиновим соком: рецепт корисної страви

Морквяно-яблучний салат із апельсиновим соком / Фото: Credits

Коли настає час потішити себе чимось легким, свіжим і водночас неймовірно корисним, морквяно-яблучний салат із апельсиновим соком стає ідеальним вибором. Ця страва — справжня знахідка для тих, хто прагне поєднати насичений смак, легкість у приготуванні та користь для здоров’я. 

Рецепт, натхненний ідеями zallibhai, обіцяє справжню феєрію свіжості у кожній ложці.

Інгредієнти

Морква
Яблуко
Буряк
М’ята
Імбир
Апельсиновий сік
Лимонний сік 
Оливкова олія 
Сіль
Перець

Приготування:

  1. Почистіть моркву, яблуко та буряк. Наріжте їх тонкими скибочками чи соломкою. Якщо хочете додати текстури, використовуйте тертку,так салат буде ніжнішим і соковитішим.
  2. Додайте мʼяту. Її листочки обережно порвіть руками чи дрібно наріжте. Вона надасть салату ароматної свіжості.
  3. У невеликій мисці змішайте свіжовичавлений апельсиновий та лимонний соки. Додайте натертий імбир (достатньо невеликого шматочка, щоб не перебити смак основних інгредієнтів). Долийте трохи оливкової олії та приправте сіллю й перцем.
  4. Викладіть підготовлені овочі та фрукти у миску, полийте заправкою та обережно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно просочилися ароматною сумішшю.
  5. Перекладіть салат у красиву тарілку чи миску, прикрасьте листочками м’яти чи тонкими скибочками яблука для естетичності.

Поради:

  • Якщо хочете додати трохи текстури, посипте салат подрібненими горіхами чи насінням, наприклад, гарбузовим або кунжутом.
  • Для яскравого смаку спробуйте додати дрібку кориці чи кардамону.
  • Замініть оливкову олію кунжутною для екзотичного відтінку.

Цей морквяно-яблучний салат із апельсиновим соком — справжня знахідка для поціновувачів корисних страв. Легкий та наповнений вітамінами, він неодмінно стане фаворитом у вашому меню. 

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