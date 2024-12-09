Морквяно-яблучний салат із апельсиновим соком: рецепт корисної страви

Коли настає час потішити себе чимось легким, свіжим і водночас неймовірно корисним, морквяно-яблучний салат із апельсиновим соком стає ідеальним вибором. Ця страва — справжня знахідка для тих, хто прагне поєднати насичений смак, легкість у приготуванні та користь для здоров’я.