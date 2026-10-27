Моторошні вареники у формі пальців та вух до Геловіну: цікавий рецепт

Моторошні вареники instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

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Геловін — той вечір, коли звичайні страви можуть перетворитися на щось дивакувате, кумедне та трішки лячне. І якщо гарбузові десерти та тематичні коктейлі вже здаються передбачуваними, час додати до святкового меню дещо оригінальніше.

На сторінці Albina’s Vegan Food розповіли про рецепт веганських вареників, які ламають усі стереотипи про звичну домашню кухню. Проте за моторошною оболонкою ховаються гриби, запечений гарбуз, картопля та ароматні спеції.

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Інгредієнти

Для тіста

пшеничне борошно — 500 г

холодна вода — 200 мл

сіль — 1 ч. л

рослинна олія — 4 ст. л

Для гарбузової начинки

гарбуз — 600 г

печериці чи інші гриби — 230 г

цибуля — 1 шт.

часник — 2 зубчики

сіль

чорний перець

копчена паприка

Для картопляної начинки

середнього розміру картопля — 3 шт.

гриби — 230 г

невелика цибуля — 1 шт.

сіль

чорний перець

Для томатного соусу

подрібнені консервовані томати — 400 г

часник — 2 зубчики

оливкова олія

копчена паприка

сироп агави

свіжий чебрець

сіль

чорний перець

Для декору

цілий очищений мигдаль

Моторошні вареники instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Приготування

Змішайте борошно із сіллю. Додайте холодну воду та рослинну олію, після чого замішуйте тісто приблизно 5–7 хв, доки воно не стане гладким і пружним. Накрийте рушником або харчовою плівкою та залиште відпочивати на 30–60 хв. Це допоможе тісту стати еластичнішим, тож із ним буде легше працювати під час ліплення. Розріжте навпіл гарбуз і запікайте за температури 180°C до м’якості. Вийміть м’якуш і розімніть його до однорідного пюре. Гриби дрібно наріжте та обсмажте на сковороді, поки не випарується зайва волога. Додайте подрібнену цибулю та часник, і готуйте до м’якості. Вмішайте гарбузове пюре, приправте сіллю, перцем і копченою паприкою. Прогрійте ще приблизно 2 хв. У результаті має вийти ароматна начинка з делікатною солодкістю гарбуза та насиченим грибним смаком. Відваріть картоплю до готовності та розімніть на пюре. Окремо обсмажте дрібно нарізані гриби з цибулею до золотистого кольору. Важливо, щоб зайва рідина випарувалася, бо так начинка не буде надто вологою. Змішайте гриби з картоплею, додайте сіль і чорний перець. Класичне поєднання, яке добре смакує у тонкому домашньому тісті. Розкачайте тісто тонким пластом і виріжте кружальця діаметром приблизно 7 см. У центр кожного покладіть близько чайної ложки начинки. Складіть тісто навпіл і ретельно защипніть краї. Тепер починається перетворення звичайних вареників на геловінських персонажів. Вушка — сформуйте видовжені вареники з плавними вигинами. Носи — зробіть невеликі округлі чи трохи загострені форми. Пальці — виліпіть довгасті вареники, злегка звужуючи їх до кінчиків. За бажанням обережно позначте складки на суглобах і додайте на кінчик мигдаль, щоб імітувати ніготь. Не прагніть ідеальної симетрії, саме нерівні форми надають страві того самого химерного геловінського шарму. Закип’ятіть воду, посоліть і обережно опустіть вареники. Коли вони спливуть на поверхню, варіть ще 2–3 хв, доки тісто не стане м’яким. Виймайте шумівкою, щоб не пошкодити декор. Якщо використовуєте мигдаль, заздалегідь переконайтеся, що він надійно тримається на тісті. На сковороді розігрійте трохи оливкової олії та злегка обсмажте подрібнений часник. Додайте томати, копчену паприку, трохи сиропу агави, свіжий чебрець, сіль і перець. Тушкуйте на невеликому вогні, доки соус трохи не загусне. Спробуйте й за потреби відрегулюйте смак, сироп агави пом’якшить кислотність томатів, а паприка додасть приємної копченої ноти. Викладіть соус на тарілку, зверху розмістіть вареники і ваша геловінська вечеря готова. Для ефектнішої подачі можна додати кілька гілочок чебрецю.

Геловінське меню не обов’язково має складатися з трудомістких десертів або страв із десятками інгредієнтів. Іноді достатньо знайомого рецепта, трохи фантазії та подачі, яка змусить гостей усміхнутися.

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