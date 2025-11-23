ТСН у соціальних мережах

111
1 хв

Мойва в духовці: дуже простий рецепт

Рецепт гарний тим, що не потрібно заздалегідь чистити мойву, стояти біля плити, стежачи за підсмажуванням — готується вона разом із нутрощами і запікається в духовці.

Автор публікації
Катерина Труш
Час приготування
1 год. 35 хв.
Харчова цінність на 100 г
116 ккал
Мойва в духовці

Мойва в духовці

Риба виходить золотиста й ароматна.

Інгредієнти

мойва
700 г
соєвий соус
1 ст. л.
цукор
0,5 ст. л.
приправа карі
2/3 ч. л.
сіль

  1. Мойву вимийте під проточною холодною водою та обсушіть паперовим рушником.

  2. У мисці з’єднайте соєвий соус, цукор, приправу карі, трохи солі та перемішайте. Викладіть у цю суміш рибу, перемішайте та залиште маринуватися за кімнатної температури на 1–2 години.

  3. Духовку заздалегідь розігрійте до 90 градусів, увімкніть конвекцію. На дно поставте деко, застелене фольгою, викладіть на решітку рибку та запікайте 60 хвилин.

Порада:

  • Якщо у вас немає конвекції, запікайте мойву 75 хвилин.

111
