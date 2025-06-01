Мозаїка зі спаржі: рецепт витонченої закуски, яка здивує гостей

Мозаїчна закуска зі спаржі_Instagram_ripaillesocialclub / © Instagram

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Закуска «Мозаїка зі спаржі», про яку розповіли на сторінці Ripaille Social Club, — це не лише елегантне доповнення до столу, а й справжнє гастрономічне враження. Легка, естетично досконала, вона ідеально підходить для бранчу, літньої вечірки чи романтичної вечері.

Інгредієнти Зелена спаржа 1 пучок Норі (морські водорості) 10 листів Рисовий оцет 1 ст. л Оливкова олія 1 ст. л Соєвий соус 1 ч. л Сир рикота (чи нежирний вершковий) 1 ч. л Сіль Перець

Приготування

Обріжте тверді нижні частини стебел спаржі (близько 2–3 см). Варіть спаржу у підсоленій киплячій воді протягом 3 хв — це дозволить зберегти її ніжну текстуру та яскраво-зелений колір. Одразу після варіння перекладіть спаржу у миску з льодяною водою чи під струмінь холодної води, щоб припинити термооброблення. Змішайте рисовий оцет, оливкову олію та соєвий соус до однорідної емульсії. Це буде ваша ароматна заправка, яка надасть страві східної ноти. Відокремте ніжні кінчики спаржі (близько 4–5 см). Решту стебел змастіть приготованою заправкою. Потім загорніть по декілька стебел у зволожені листи норі, щільно притискайте. Повторюйте, поки не загорнете всю спаржу. Коли усі мінірулети готові, складіть їх на один великий лист норі, щільно обернувши як «ковбаску». Обгорніть усе харчовою плівкою, щоб зафіксувати форму та покладіть у холодильник на 1 годину. У блендері чи за допомогою занурювального міксера збийте кінчики спаржі з рикотою. Додайте кілька ложок води до бажаної консистенції — заправка має бути кремовою, але не надто густою. Посоліть, поперчіть — і ваш соус готовий. Дістаньте охолоджену «ковбаску», зніміть плівку та наріжте гострим ножем на красиві мозаїчні шматочки. Викладіть на тарілку, додайте ложку заправки чи зробіть з нього декоративні мазки. Можна прикрасити мікрозеленню, кунжутом або навіть квітами їстівної фіалки — це зробить подачу по-справжньому інстаграмною.

Поради

Рикоту можна замінити на домашній м’який сир або крем-сир без домішок.

Страва має особливо ефектний вигляд, якщо використовувати зелено-фіолетову спаржу.

Мозаїчна закуска зі спаржі — це приклад того, як прості інгредієнти можуть створити справжню гастрономічну магію. Вона освіжає, має витончений вигляд і викличе щире захоплення у гостей.