Можна готувати з будь-якими ягодами та фруктами: рецепт клафуті зі сливою

Осінь – час, коли врожай фруктів і посилений потяг до солодкого знаходять один одного в шарлотках, пирогах, кексах і клафуті.

Майже будь-які сезонні фрукти чи ягоди, а також те, що було заморожено від початку літа, можна використовувати в цьому рецепті. Якщо ягоди або фрукти будуть надто соковитими, запаніруйте їх у невеликій кількості кукурудзяного борошна, а великі фрукти наріжте часточками.

Складники

сливи – 300 г (близько 10-12 шт.)

коричневий тростинний цукор – 2 ст. л

кукурудзяне борошно – 50 г

мелений мигдаль – 100 г

суміш спецій (мускатний горіх і кориця) – чверть ч. л

яйця – 3 шт.

цукрова пудра – 100 г

дуже жирні вершки – 300 г

незбиране молоко – 100 мл

дрібка солі

вершкове масло для змащування

Приготування

Розігрійте духовку до 180°С. Сливи розріжте навпіл і вийміть кісточки та покладіть на кухонний рушник висохнути. Рясно змастіть форму вершковим маслом, потім посипте її коричневим тростинним цукром.

Змішайте кукурудзяне борошно, мигдаль, сіль і спеції. Збийте яйця, додайте до них цукрову пудру і продовжуйте збивати, поки суміш не почне злегка бліднути.

Змішайте з яйцями суміш сухих інгредієнтів, перемішуйте до тих пір, поки не залишиться грудочок.

Додайте збиті вершки, потім домішайте молоко.

Вилийте тісто до форми для запікання, акуратно покладіть зверху сливи зрізом догори.

Випікайте клафуті близько 45 хвилин.

Дістаньте з духовки та дайте охолонути. Подавайте з морозивом або вершками.

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