Рецепти
168
1 хв

Минтай, тушкований з овочами, на сковороді: рецепт корисного гарячого

Минтай, тушкований на пательні — це простий, корисний обід або вечеря за 15 хвилин.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
30 хвилин
76 ккал
Минтай, тушкований з овочами, на сковороді

Минтай, тушкований з овочами, на сковороді / © Credits

Страва, яка не потребує гарніру і смачна як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Інгредієнти

філе минтая
500 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
болгарський перець
1 шт.
олія
3 ст. л.
перець чорний мелений;
сіль

  1. Філе минтая розморозьте, помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на великі шматочки.

  2. Цибулю, моркву почистьте, цибулю наріжте чверть кільцями, моркву кружечками.

  3. Болгарський перець очистьте від насіння, плодоніжки та наріжте великими шматочками.

  4. У сковорідці, на середньому вогні, розігрійте олію, викладіть цибулю та обсмажте до м’якості, додайте моркву, солодкий перець, перець чорний мелений, посоліть та обсмажте ще 3-4 хвилини, викладіть шматочки риби, посоліть та за постійного помішування готуйте ще 10 хвилин.

Поради:

  • Використовуйте будь-яку іншу рибу, у якої мало кісток.

