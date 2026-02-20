- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 168
- Час на прочитання
- 1 хв
Минтай, тушкований з овочами, на сковороді: рецепт корисного гарячого
Минтай, тушкований на пательні — це простий, корисний обід або вечеря за 15 хвилин.
Страва, яка не потребує гарніру і смачна як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Інгредієнти
- філе минтая
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- болгарський перець
- 1 шт.
- олія
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений;
-
- сіль
-
Філе минтая розморозьте, помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на великі шматочки.
Цибулю, моркву почистьте, цибулю наріжте чверть кільцями, моркву кружечками.
Болгарський перець очистьте від насіння, плодоніжки та наріжте великими шматочками.
У сковорідці, на середньому вогні, розігрійте олію, викладіть цибулю та обсмажте до м’якості, додайте моркву, солодкий перець, перець чорний мелений, посоліть та обсмажте ще 3-4 хвилини, викладіть шматочки риби, посоліть та за постійного помішування готуйте ще 10 хвилин.
Поради:
Використовуйте будь-яку іншу рибу, у якої мало кісток.