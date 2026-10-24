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Минтай у томатно-сметанному соусі: рецепт дієтичної страви
Особливість приготування минтая в томатно-сметанному соусі полягає в тому, що його не потрібно попередньо обсмажувати.
Це соковита та проста у приготуванні страва, яка чудово поєднується з картопляним пюре або рисом.
Інгредієнти
- заморожений минтай
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- сметана 15 %
- 3 ст. л.
- томатна паста
- 1 ст. л.
- вода
- 200 мл
- олія
- 2 ст. л.
- пшеничне борошно
- 2 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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Розморозьте рибу, промийте, висушіть паперовим рушником і наріжте на порційні шматочки, поперчіть, посоліть.
Цибулю та моркву очистьте.
Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю та моркву до м’якості.
Для соусу: у миску викладіть сметану, томатну пасту, влийте теплу воду, злегка посоліть і перемішайте.
Кожен шматочок минтая обваляйте в борошні, викладіть у сковороду до овочів і залийте томатно-сметанним соусом.
Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні 25 хвилин.
Поради:
Замість томатної пасти можна використовувати томатний сік (потрібно одну склянку).