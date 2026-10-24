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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Минтай у томатно-сметанному соусі: рецепт дієтичної страви

Особливість приготування минтая в томатно-сметанному соусі полягає в тому, що його не потрібно попередньо обсмажувати.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
105 ккал
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Минтай у томатно-сметанному соусі

Минтай у томатно-сметанному соусі / © Credits

Це соковита та проста у приготуванні страва, яка чудово поєднується з картопляним пюре або рисом.

Інгредієнти

заморожений минтай
500 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
сметана 15 %
3 ст. л.
томатна паста
1 ст. л.
вода
200 мл
олія
2 ст. л.
пшеничне борошно
2 ст. л.
мелений чорний перець
сіль

  1. Розморозьте рибу, промийте, висушіть паперовим рушником і наріжте на порційні шматочки, поперчіть, посоліть.

  2. Цибулю та моркву очистьте.

  3. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю та моркву до м’якості.

  5. Для соусу: у миску викладіть сметану, томатну пасту, влийте теплу воду, злегка посоліть і перемішайте.

  6. Кожен шматочок минтая обваляйте в борошні, викладіть у сковороду до овочів і залийте томатно-сметанним соусом.

  7. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні 25 хвилин.

Поради:

  • Замість томатної пасти можна використовувати томатний сік (потрібно одну склянку).

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