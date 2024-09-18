На смак як бочкові: рецепт соління помідорів у банці

Спробуйте простий рецепт квашених помідорів у банці, що не вимагає консервації. Без оцту, лимонної кислоти, лише помідори, зелень, приправи та сіль.
Для цього викладіть помідори в банку, залийте розсолом і відправте в холодне місце кваситися. У результаті вийде гостренька ароматна закуска, яка прикрасить будь-який стіл.
Інгредієнти
- помідори
- 2 кг
- вода
- 1 літр
- сіль кам'яна
- 70 г
- парасолька кропу
- 3 шт.
- листя чорної смородини
- 4 шт.
- лист хрону
- 1 шт.
- часник
- 3 зубчики
- гострий стручковий перець
- 0,5 шт.
- перець запашний
- 3 шт.
- перець чорний горошком
- 5 шт.
- Помідори промийте.
- Зелень промийте і наріжте великими шматками.
- Часник очистіть і розріжте вздовж.
- Гострий перець наріжте кружальцями.
- На дно чистої трилітрової банки покладіть зелень, гострий перчик, перець горошком, запашний перець і часник. Заповніть банку до половини помідорами, потім знову зелень, пряні добавки і так до верху. Зверху помідорів покладіть лист хрону.
- У каструлю налийте холодну воду. Додайте сіль, добре перемішайте та залийте помідори. Накрийте капроновою кришкою і відправте в прохолодне місце (холодильник або погріб) на 3-4 тижні.
Поради:
- Помідори можна брати червоні чи бурі.
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