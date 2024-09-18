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На смак як бочкові: рецепт соління помідорів у банці

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
30 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
172
Час на прочитання
1 хв
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На смак як бочкові: рецепт соління помідорів у банці

Солоні помідори в банку / Фото: Credits

Спробуйте простий рецепт квашених помідорів у банці, що не вимагає консервації. Без оцту, лимонної кислоти, лише помідори, зелень, приправи та сіль.

Для цього викладіть помідори в банку, залийте розсолом і відправте в холодне місце кваситися. У результаті вийде гостренька ароматна закуска, яка прикрасить будь-який стіл.

Інгредієнти

помідори
2 кг
вода
1 літр
сіль кам'яна
70 г
парасолька кропу
3 шт.
листя чорної смородини
4 шт.
лист хрону
1 шт.
часник
3 зубчики
гострий стручковий перець
0,5 шт.
перець запашний
3 шт.
перець чорний горошком
5 шт.
  1. Помідори промийте.
  2. Зелень промийте і наріжте великими шматками.
  3. Часник очистіть і розріжте вздовж.
  4. Гострий перець наріжте кружальцями.
  5. На дно чистої трилітрової банки покладіть зелень, гострий перчик, перець горошком, запашний перець і часник. Заповніть банку до половини помідорами, потім знову зелень, пряні добавки і так до верху. Зверху помідорів покладіть лист хрону.
  6. У каструлю налийте холодну воду. Додайте сіль, добре перемішайте та залийте помідори. Накрийте капроновою кришкою і відправте в прохолодне місце (холодильник або погріб) на 3-4 тижні.

Поради:

  • Помідори можна брати червоні чи бурі.

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