На смак як бочкові: рецепт соління помідорів у банці

Спробуйте простий рецепт квашених помідорів у банці, що не вимагає консервації. Без оцту, лимонної кислоти, лише помідори, зелень, приправи та сіль.

Для цього викладіть помідори в банку, залийте розсолом і відправте в холодне місце кваситися. У результаті вийде гостренька ароматна закуска, яка прикрасить будь-який стіл.

Інгредієнти помідори 2 кг вода 1 літр сіль кам'яна 70 г парасолька кропу 3 шт. листя чорної смородини 4 шт. лист хрону 1 шт. часник 3 зубчики гострий стручковий перець 0,5 шт. перець запашний 3 шт. перець чорний горошком 5 шт.

Помідори промийте. Зелень промийте і наріжте великими шматками. Часник очистіть і розріжте вздовж. Гострий перець наріжте кружальцями. На дно чистої трилітрової банки покладіть зелень, гострий перчик, перець горошком, запашний перець і часник. Заповніть банку до половини помідорами, потім знову зелень, пряні добавки і так до верху. Зверху помідорів покладіть лист хрону. У каструлю налийте холодну воду. Додайте сіль, добре перемішайте та залийте помідори. Накрийте капроновою кришкою і відправте в прохолодне місце (холодильник або погріб) на 3-4 тижні.

Поради:

Помідори можна брати червоні чи бурі.

Читайте також: