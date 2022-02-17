Налисники з яблуками: оригінальний рецепт

Це простий, але не традиційний спосіб приготування налисників, адже тісто робиться дріжджове.

Подавати такі налисники зі яблуками можна з медом,або ж посипати цукровою пудрою. Вона гарно смакуватимуть із чаєм або кавою на сніданок, або як десерт до святкового столу.

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 500 г

дріжджі — 30 г

цукор — 70 г

яйця — 3 шт

молоко — 3 ск.

рослинна олія для смаження

сіль

Для начинки:

яблука — 500 г

цукор — 1 скл.

кориця

Приготування:

Дріжджі розведіть у одній третині теплого молока, додайте цукор і столову ложку борошна. Відставте на кілька хвилин. Коли молочно-дріжджова суміш почне бродити, перелийте її до посуду з попередньо просіяним борошном.

Додайте до суміші яйця, влийте решту молока, посоліть за смаком і добре перемішайте.

Накрийте ваше тісто харчовою плівкою або рушником і залиште на 2-2,5 години в теплому місці, щоб підійшло.

Поки тісто підходить, приготуйте яблука. Для цього натріть їх на великій тертушці і перемішайте з цукром та корицею.

Приготуйте пательню. Налийте на неї трохи рослинної олії і добре розігрійте.

Коли тісто підійшло, наливайте його черпаком на розігріту пательню і розподіляйте поверхнею, нахиляючи пательню у різні боки.

Коли все тісто посмажене, приготуйте посуд для запікання. Це може бети деко, одноразова форма чи силіконова.

Перекладіть у форму налисники з яблучною начинкою, або закрутіть, як голубці. Накрийте кришкою або, якщо такої немає, використайте фольгу. Запікайте у духовці за температури 200°C 15-20 хв.

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