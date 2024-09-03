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Намащення з авокадо: ідеальний рецепт для ваших тостів 

Намащення з авокадо: ідеальний рецепт для ваших тостів 

Намащення з авокадо / Фото: Credits

Якщо ви любите авокадо, вам має сподобатися це смачне намащення, яке легко приготувати за декілька хвилин.

На сторінці FERİDE’NİN BAHÇESİ завжди діляться рецептами, основним інгредієнтом яких є авокадо. Виявляється, авокадо — універсальний та корисний продукт, з якого можна приготувати безліч смачних страв. 

Інгредієнти

Авокадо
2 шт.
Яйця (варені)
2 шт.
Лимонний сік
2 ст. л
Сушені помідори
3-4 шт.
Бекон
50 г
В'ялене м’ясо
50 г
Цибуля
1/2 шт.
Часник
3 зубчики 
Сіль
Чорний перець
Перець чилі

Приготування:

  • Покладіть авокадо та яйця у ємність і добре їх розімніть;
  • Додайте лимонний сік і спеції;
  • Помідор мілко наріжте та додайте у суміш;
  • Обсмажте бекон із цибулею та часником на олії, та додайте до авокадо;
  • Добре все перемішайте.

Смачного!

Можете взяти свіжий хрумкий хліб, трохи його підсмажити на пательні та нанести зверху намащення. Це буде дуже смачно.

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