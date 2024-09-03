Намащення з авокадо: ідеальний рецепт для ваших тостів 

Якщо ви любите авокадо, вам має сподобатися це смачне намащення, яке легко приготувати за декілька хвилин.

На сторінці FERİDE’NİN BAHÇESİ завжди діляться рецептами, основним інгредієнтом яких є авокадо. Виявляється, авокадо — універсальний та корисний продукт, з якого можна приготувати безліч смачних страв.

Інгредієнти Авокадо 2 шт. Яйця (варені) 2 шт. Лимонний сік 2 ст. л Сушені помідори 3-4 шт. Бекон 50 г В'ялене м’ясо 50 г Цибуля 1/2 шт. Часник 3 зубчики Сіль Чорний перець Перець чилі

Приготування:

Покладіть авокадо та яйця у ємність і добре їх розімніть;

Додайте лимонний сік і спеції;

Помідор мілко наріжте та додайте у суміш;

Обсмажте бекон із цибулею та часником на олії, та додайте до авокадо;

Добре все перемішайте.

Смачного!

Можете взяти свіжий хрумкий хліб, трохи його підсмажити на пательні та нанести зверху намащення. Це буде дуже смачно.

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