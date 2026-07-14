Намащення з баклажанів та яєць: рецепт середземноморської закуски

Намащення з баклажанів та яєць instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

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Фудблогер Ерік Лауерта запропонував поєднати запечені баклажани з ніжною яєчною основою, майонезом, ароматними спеціями та легкою гостринкою соусу шрірача. У результаті виходить кремова маса з глибоким смаком, яку можна подавати як намазку на хліб, частування для гостей або швидкий варіант для затишного вечора вдома.

Інгредієнти баклажани 3 шт. яйця 6 шт. майонез 100 г карі 1 ст. л кмин 1 ст. л соусу шрірача 1 ст. л оливкова олія сіль перець скибки хліба маринована цибуля зелена цибуля

Намащення з баклажанів та яєць instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Приготування

Для початку баклажани потрібно викласти на деко, збризнути оливковою олією та запікати у духовці приблизно 45 хв за температури 250°C. Після запікання овочам потрібно дати охолонути, очистити від шкірки та дрібно нарізати. Паралельно приготуйте яйця, їх потрібно варити у киплячій воді близько 10 хв, а після цього швидко охолодити у воді з льодом, щоб зупинити процес приготування. У мисці потрібно змішати жовтки з майонезом, кмином і карі. Далі до суміші додаються подрібнені білки, запечені баклажани, оливкову олію, сіль, перець і соус шрірачу для легкої гострої нотки. Усе ретельно перемішується до однорідної кремової консистенції. Готове намащення викладають на скибочку підсмаженого хліба, додають мариновану цибулю, посипають дрібно нарізаною зеленою цибулею та завершують кількома краплями якісної оливкової олії.

Намащення з баклажанів — приклад того, як кілька простих продуктів можуть створити яскраву страву.

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